Beethoven wartet in Lintel auf ein Weihnachtswunder

Der einjährige Rüde Beethoven ist querschnittsgelähmt und sucht ein Zuhause bei Menschen, die ihn so nehmen, wie er ist.

Auf ein Weihnachtswunder wartet der ungefähr einjährige Rüde Beethoven, der so dringend ankommen und rundum geliebt werden will. Mit ihm hoffen auch die Mitarbeiter des Pferdeschutzhofs „Four Seasons“ in Lintel auf ein neues Zuhause und liebende Besitzer, denn der Hund ist querschnittgelähmt. Er könne aber selbstständig Urin und Kot absetzen, teilt der Verein mit. Der hübsche Kerl habe einen Rolli, mit dem er sehr gut zurecht komme. Beethoven hat noch sein ganzes Leben vor sich, er ist verträglich mit anderen Hunden und liebt es, mit ihnen zu spielen und zu toben.

Gesucht wird ein ebenerdiges Zuhause bei Menschen, die ihn nehmen, wie er ist. Beethoven braucht seinem Alter entsprechend noch etwas Erziehung. Denn der Rolli hält den cleveren Kerl nicht davon ab, genauso viele Flausen wie seine gleichaltrigen Freunde im Kopf zu haben. Er übt aber schon fleißig das Hunde-Einmaleins und hat bereits viel gelernt. Bald ist Weihnachten. Findet Beethoven noch vorher sein Zuhause?

“Four Seasons“ lädt zum tierischen Advent ein

Weitere Infos hält der Pferdeschutzhof „Four Seasons“ am Heideweg in Lintel, 05242/377604, bereit. Apropos Weihnachten: Am Sonntag, 4. Dezember, lädt „Four Seasons“ zum alljährlichen tierischen Advent auf den Hof ein. Von 14 bis 17 Uhr wird es Punsch, Kaffee, Kakao, Kuchen und vieles mehr geben. Außerdem besteht die Gelegenheit, das Team und die Tiere kennenzulernen.