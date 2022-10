Bei „Nachts im Park“ in Rheda-Wiedenbrück  bleibt’s finster

Rheda-Wiedenbrück (kvs) - Kaum aufgeflackert, ist das Format „Nachts im Park“ als Alternative zu „Feuer und Flamme“ bereits wieder erloschen – zumindest für 2022. Das hat die Flora Westfalica am Montag bestätigt. Als wesentlicher Grund für diesen Schritt wird die dünne Personaldecke im größenmäßig ohnehin überschaubaren Team genannt, das eine hohe Dichte an Freiluftevents und Ereignissen in der Stadthalle meistern muss.

Vergleichsweise kleine Kröte

Die Veranstaltung „Nachts im Park“ war für den 15. Oktober terminiert, sei aber nach Entscheidung des Flora-Geschäftsführers Sebastian Siefert abgesagt worden. Eine offenbar vergleichsweise kleine Kröte, die man schlucken musste, weil das Format weder etabliert ist, noch sich als kostenfrei geplantes Spektakel im Ticket-Vorverkauf befunden hatte. Ebenso wenig hatte die Flora laut eigenen Angaben Verträge geschlossen, die zu Kostenerstattungen geführt hätten.