Betrunkener Rheda-Wiedenbrücker demoliert Polizeiauto

in betrunkener 24-Jähriger aus Rheda-Wiedenbrück soll an einem Streifenwagen den Heckscheibenwischer demoliert haben.

Rheda-Wiedenbrück/Bielefeld (gl) - Unangenehm aufgefallen ist der Polizei zufolge in der Nacht zum Dienstag ein junger Mann aus Rheda-Wiedenbrück in Bielefeld: Während Beamte am frühen Morgen gegen 3.30 Uhr vor ihrem Mercedes Vito standen, der unweit eines Kinos am Boulevard geparkt worden war, soll der 24-Jährige dessen Heckscheibenwischer demoliert haben.

Hörbares Knacken

Durch ein hörbares Knacken aufgeschreckt, sei man auf den Doppelstädter aufmerksam geworden, der sich vom Auto weg in Richtung eines Imbisses bewegte, heißt es im Bericht. Als die Ordnungshüter eigenen Angaben zufolge den Tatverdächtigen zur Rede stellen wollten, habe dieser Reißaus zu nehmen versucht, sei jedoch zu Boden gestürzt. Dabei habe er sich am Kopf verletzt, heißt es weiter. Eine medizinische Versorgung der Wunde sei von ihm abgelehnt worden. „Bei seiner Festnahme protestierte er laut und versuchte, die Aufmerksamkeit anderer Passanten auf sich und die Beamten zu lenken. Der betrunkene 24-Jährige verbrachte die restliche Nachtzeit im Gewahrsam“, schreibt die Bielefelder Behörde.