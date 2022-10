„Billig“: Rheda-Wiedenbrücks Grüne kritisieren CDU-Chefin

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Kaum ein gutes Haar lassen die Rheda-Wiedenbrücker Bündnisgrünen an CDU-Stadtverbandsvorsitzender Aysegül Winter. Grund für die Reaktion der Grünen ist ein Interview Winters in dieser Zeitung (Samstagsausgabe). Darin hatte sie nicht nur den bald nach Hameln wechselnden Ersten Beigeordneten Dr. Georg Robra kritisiert, sondern auch die Umweltschutzpartei.

„Wir finden es schlicht unhöflich und stillos“

Stillos sei Aysegül Winters Verhalten, schreibt Grünen-Fraktionschef Volker Brüggenjürgen in einer Stellungnahme. Ihre Äußerungen seien polemisch – und inhaltlich nicht zutreffend. Sauer aufgestoßen ist den Bündnisgrünen die Kritik Winters an Dr. Robra. „Wir finden es schlicht unhöflich und stillos, einem sich noch im städtischen Dienst befindenden Ersten Beigeordneten zum Abschied öffentlich Führungsversagen vorzuwerfen. Allein schon für dieses üble Nachtreten hätte Frau Winter die Rote Karte verdient.“

Dass die örtliche CDU-Chefin im Interview mit dieser Zeitung Robra „verbrannte Erde“ in dem von ihm verantworteten Geschäftsbereich der Verwaltung vorgeworfen hat, wollen die Grünen ebenso nicht unkommentiert lassen. Brüggenjürgen: „Wähnt sich Frau Winter sprachlich im Krieg mit dem Ersten Beigeordneten? Glaubt sie wirklich, dass kommunale Führungskräfte, die sich sechs Jahre lang für diese Stadt engagiert und mit Leidenschaft ihre Arbeit geleistet haben, bei einem Stellenwechsel ihrem Nachfolger komplett ruinierte Fachbereiche hinterlassen?“

In dem Interview hatte Aysegül Winter auch die Vermutung geäußert, die Grünen könnten Robra bei der nächsten Kommunalwahl zurückholen und ihn als ihren Bürgermeisterkandidaten aus dem Hut zaubern. Das entbehre jeder Grundlage, sagt Brüggenjürgen. „Selbstverständlich ist nichts, aber auch wirklich gar nichts dran an diesem Gerücht. Es ist frei erfunden, einfach politischer Blödsinn und diente nur einem Zweck: das Vertrauensverhältnis zwischen Bürgermeister Theo Mettenborg und seinem Stellvertreter zu untergraben. Wie wir alle wissen, hat die CDU das ja nun erfolgreich hinbekommen. Eine perfide Strategie ist aufgegangen.“

Die Rheda-Wiedenbrücker CDU-Vorsitzende hatte auch gesagt, dass die zurückliegenden und aktuellen Krisen – Flüchtlinge, Corona-Ausbruch bei Tönnies, Ukraine – nicht nur von Dr. Robra allein gemeistert wurden, sondern im Team von der gesamten Stadtverwaltung. Daran habe auch Bürgermeister Mettenborg einen großen Anteil gehabt.

Brüggenjürgen nimmt Robra in Schutz

Das sehen die Grünen zwar prinzipiell ähnlich, sagen mit Blick auf Winters Äußerungen aber auch: „Im gleichen Atemzug die aktuellen Querelen bei den Feuerwehren sowie die kommunalen Versäumnisse beim Klima- und Umweltschutz allein Dr. Robra in die Schuhe zu schieben und den Anteil des Bürgermeisters an diesen bis heute ungelösten Problemen unter den Tisch fallen zu lassen, ist eine bemerkenswerte Argumentation.“ Dr. Robras Leistungen beim Krisenmanagement dem Bürgermeister gutzuschreiben, für ungelöste Probleme in seinem Geschäftsbereich aber allein Dr. Robra verantwortlich zu machen – das funktioniere aber nicht und sei „ganz billig“. Aysegül Winter habe öffentlich eine Diskussion über eklatante Führungsmängel in der Verwaltung angestoßen – und die werde sie nun auch bekommen.