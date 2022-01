Blauer Mercedes Sprinter im Ortsteil Lintel gestohlen

Am Wochenende ist in Lintel en Mercedes Sprinter (Kennzechen GT-HF 5100) gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (23.15 bis 02.30 Uhr) entwendeten Kriminelle einen Transporter an einem Wohnhaus an der Neuenkirchener Landstraße im Ortsteil Lintel.

Das Fahrzeug war zuvor verschlossen auf einem Parkplatz vor dem Haus abgestellt worden. Es handelt es sich um einen blauen Mercedes Sprinter, Baujahr 2016. Er wurde mit den amtlichen Kennzeichen GT-HF 5100 geführt. Auf dem blauen Transporter befand sich zudem Werbung eines Türenherstellers aus Verl.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Zeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter 05241/8690 entgegen.