Blockierer des Tönnies-Werks verurteilt

Unternehmenszufahrt in Rheda-Wiedenbrück versperrt – Gericht verhängt Geldstrafen

Bielefeld/Rheda-Wiedenbrück

Der gemeinschaftlichen Nötigung hat das Amtsgericht Rheda-Wiedenbrück (Kreis Gütersloh) am Montag acht Aktivisten aus der Klima- und Tierschützerszene für schuldig befunden. Sie hatten nach Überzeugung von Richterin Dopheide am 17. Juli 2020 mit einer Sitzblockade vor dem Tönnies-Werk in Rheda-Wiedenbrück eine knappe halbe Stunde lang den Verkehr blockiert.

Von Volker Zeiger