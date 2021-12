Brand an Kolpingstraße in Rheda hält Feuerwehr in Atem  

Stundenlang ist die Feuerwehr am Montag an der Kolpingstraße im Einsatz gewesen.

Am frühen Montagmorgen rückte die Feuerwehr zu einem Einsatz an der Kolpingstraße in Rheda aus. Dort war ein Feuer in zwei Lagerhallen entstanden. Tonnenweise musste Verpackungsmaterial samt Granulat und Paletten nach draußen geschafft werden, um das Feuer löschen zu können. Foto: Feuerwehr Rheda-Wiedenbrück

Rheda-Wiedenbrück (kaw) - Ein Feuer in zwei Lagerhallen an der Kolpingstraße in Rheda hat die Freiwillige Feuerwehr am Montag stundenlang in Atem gehalten. Es wurde niemand verletzt. Das Verpackungsmaterial von Granulat sowie die Europaletten, auf denen diese lagerten, brannten aus bislang noch ungeklärter Ursache. Dies berichtet Christian Dresmann, Pressesprecher der Rheda-Wiedenbrücker Feuerwehr. Rund 80 Kräfte der Löschzüge Rheda und Batenhorst waren demnach im Einsatz, der von etwa 3 Uhr früh bis 19.45 Uhr am Abend dauerte.

Starke Verqualmung durch brennende Granulatverpackung

Dresmann sprach gegenüber dieser Zeitung von einer „aufwändigen und herausfordernden“ Aufgabe. Die Feuerwehrleute unter der Einsatzleitung von Andreas Harder, Leiter des Löschzugs Rheda, hätten nicht nur mit starker Verqualmung zu kämpfen gehabt. Zudem wären rund 400 Tonnen des Granulats samt Verpackung und Paletten mit Radladern aus den zwei Hallen geschafft worden, die sich in der Nähe des Kreuzungsbereichs Kolpingstraße/Hagemannstraße befänden. Draußen wurde es in Mulden gekippt und abgelöscht, informiert Dresmann. Es habe sich bei dem Granulat um ein Recycling-Endprodukt gehandelt.

Die Firma habe das gelöschte Material schließlich abgefahren. Alarmiert worden seien Feuerwehr und Polizei durch die Besatzung eines Rettungswagens, die sich auf der Wilhelmstraße auf dem Rückweg von einem Einsatz befunden habe und auf den Qualm aufmerksam geworden sei. Die Kolpingstraße sei auf der Länge vom Bahnhof bis zum Kindergarten verraucht gewesen, erklärt der Feuerwehr-Pressesprecher, dass die Feuerwehrleute unter Atemschutz in den alten Hallen sehr vorsichtig vorgehen mussten, um schließlich den Brandherd auszumachen

Straße während stundenlangen Einsatzes gesperrt

Die Fasergewebesäcke, in denen sich das Granulat befand, seien zum Teil schon geschmolzen gewesen. Um überhaupt erst einmal die eigene Hand vor Augen sehen zu können, hätten die Feuerwehrleute den Hallenkomplex zuvor mit diversen Lüftern entraucht. Unter anderem sei ein Großlüfter vom Kreisfeuerwehrverband zum Einsatz gekommen. Zweimal sei das Personal während des Einsatzes, bei dem zudem Kräfte des Deutschen Roten Kreuzes und des städtischen Bauhofs Unterstützung geleistet hätten, gewechselt worden. Bezüglich der Brandursache habe die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Während der gesamten Dauer des Löscheinsatzes sei die Kolpingstraße komplett für die Verkehrsteilnehmer gesperrt gewesen.