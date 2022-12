Brand im Klärwerk Rheda ruft Feuerwehr auf den Plan

In der zentralen Kläranlage der Stadt Rheda-Wiedenbrück an der Marienfelder Straße ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Fensterscheiben des Gebäudes nahe der Hauptzufahrt zerbarsten, Brandrauch drang ins Innere der Immobilie ein. Wie hoch die Schadenssumme ist, blieb auch am Tag nach dem Feuerwehr-Großeinsatz in Rheda unklar.

Rheda-Wiedenbrück (ei) - Großeinsatz der Feuerwehr am späten Samstagabend auf dem Klärwerkgelände an der Marienfelder Straße in Rheda: Nachdem um 21.49 Uhr die Löschzüge Rheda und Wiedenbrück alarmiert worden waren, hatten die rund 70 Einsatzkräfte alle Hände voll zu tun, um größeren Schaden an der zentralen kommunalen Abwasserkläranlage zu verhindern.

Feuerwehr wird erst mit Verzögerung alarmiert

Wie Feuerwehr-Pressesprecher Christian Dresmann mitteilte, waren Mitarbeiter des städtischen Eigenbetriebs durch das Auslösen einer Brandmeldeanlage auf den Zwischenfall aufmerksam geworden. Ein Mitarbeiter habe sich dann auf den Weg gemacht und nach seinem Eintreffen die Feuerwehr alarmiert.

Wie groß durch dieses Verfahren die Zeitverzögerung war und ob dadurch größerer Schaden entstanden ist, muss nun geprüft werden. Die Brandmeldeanlage des städtischen Klärwerks sei nicht bei der Kreisleitstelle in Gütersloh aufgeschaltet, teilte der Wehrsprecher auf Nachfrage weiter mit.

Fest steht, dass beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute zwei Scheiben im Erdgeschoss eines Gebäudes nahe der Hauptzufahrt zum Klärwerk geborsten waren und der Brandrauch in das Innere zog. Auch die Fassade wurde deutlich in Mitleidenschaft gezogen. Der Brandschaden innerhalb des Gebäudes soll sich den Angaben zufolge aber in Grenzen halten.

Einsatzkräfte suchen Dach nach Glutnestern ab

Nach Feuerwehrangaben sollen direkt vor dem Gebäude zwei Abfallbehälter gestanden haben, die jeweils ein Fassungsvermögen von 1000 Litern haben. Die Flammen schlugen meterhoch am Gebäude in Richtung Dach, das nach den ersten Löschmaßnahmen ausgiebig nach Brandnestern abgesucht wurde.

Unter Leitung des stellvertretenden Stadtbrandinspektors Matthias Goerke rüsteten sich vier Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten aus und löschten mit je einem C-Rohr die Flammen. Für die Löscharbeiten war auch die Drehleiter in Stellung gebracht worden.

Polizei nimmt Ermittlungen zur Brandursache auf

Den Angaben zufolge konnten die Flammen schnell gelöscht und eine Ausbreitung des Feuers auf einen Werkstattbereich begrenzt werden. Der Löschzug Wiedenbrück konnte nach etwa einer Stunde wieder einrücken. Allerdings waren nach Auskunft der Feuerwehr Teile des betroffenen Gebäudes erheblich verraucht und mussten intensiv belüftet werden. Erst gegen 23.50 Uhr konnten die letzten Einsatzkräfte des Löschzugs Rheda wieder abrücken. Beamte der Gütersloher Kriminalwache machten sich während der Löscharbeiten ein Bild des Geschehens.

Informationen zur Ursache des Brandes sowie zur Schadenshöhe waren am Sonntag nicht zu bekommen.