Broschüre über Juden und jüdisches Leben in Rheda

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Die Broschüre „Juden und jüdisches Leben in Rheda“ ist als 19. Band der Reihe Rhedaer Schriften von der Stadt, dem Museum Wiedenbrücker Schule und den beiden Heimatvereinen in der Kommune neu herausgegeben worden. Diese Kooperation ist in mehrfacher Weise besonders. Die Broschüre vereint den gesamten aktuellen Kenntnisstand über die Geschichte der Juden und der Synagogengemeinde Rheda-Wiedenbrück sowie Herzebrock. In ihr ist die Dokumentation, die von Dr. Wolfgang A. Lewe, dem verstorbenen Heimatforscher Jürgen Kindler und Dr. Elisabeth Hanschmidt aus Rietberg erarbeitet und 1995 erstmalig erschienen war, neu veröffentlicht.

Druckwerk enthält Übersicht über Stolpersteine

Nun aber mit allen Fotos und den Ausstellungstexttafeln, die damals noch nicht mit publiziert werden konnten. Erstmals sind alle Texttafeln jenseits einer Ausstellung zu lesen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen 20 Jahren weitere Erkenntnisse sowie Namen von ehemaligen Mitgliedern der Synagogengemeinde Rheda gesammelt, die ebenfalls eingeflossen sind. Eine tabellarische Aufstellung der Stolpersteine in Rheda und Wiedenbrück ist außerdem in der Broschüre enthalten. Auch eine Kunstserie, die Grace Graupe-Pillard (Jahrgang 1941) aus New York, Tochter einer ehemaligen Rhedaer Mitbürgerin, geschaffen hat, ist aufgenommen worden.

Sie ist die Tochter von Else Stern (1913 bis 2007) und hat in den 1990er-Jahren gemeinsam mit ihren Eltern, die aus Nazideutschland flüchten konnten, die Familiengeschichte aufgearbeitet und eine Bilderserie von zehn Motiven geschaffen, die in dem Druckwerk zu sehen ist. Diese Serie befindet sich im Original im Besitz der Stadt und wurde bisher selten gezeigt. Rheda-Wiedenbrück möchte mit der Neuauflage entschieden Antisemitismus, Ausgrenzung und Geschichtsvergessenheit entgegentreten. „Diese Gedanken und Geisteshaltungen haben in unserer Stadt nichts verloren. Wir stehen entschlossen diesen Bestrebungen entgegen“, führte Bürgermeister Theo Mettenborg bei der offiziellen Vorstellung aus.

„Ansprechend und innovativ gestaltet“

Auch der Vertreter des Heimatvereins Rheda, Dr. Wolfgang A. Lewe, brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, dass das Druckwerk – „ansprechend und informativ gestaltet“ – in die Reihe der Rhedaer Schriften aufgenommen werden konnte. Der Heimatverein Wiedenbrück-Reckenberg hat sich ebenfalls an der Herausgabe der Broschüre beteiligt. Dessen Vorsitzendem Dr. Wilhelm Sprang war es ebenfalls ein Anliegen, die Fakten zu Ereignissen, Lebensbeschreibungen und Dokumenten gebündelt vorlegen zu können, wie seinem Vorwort zu entnehmen ist.

Brill spricht von Déjà-vu

Bei der offiziellen Präsentation der Broschüre war auch ihr Gestalter David Brill zugegen. Er hatte die grafische Umsetzung, die Datenredaktion sowie alles Digitale übernommen und so wesentlich zu dem Ergebnis beigetragen. Für Brill bedeutete das Projekt ein Déjà-vu, da er bereits 1995 bei der Erstellung der gleichnamigen Ausstellung und Dokumentation aktiv war.

Museumsleiterin ergreift Initiative

Daher konnte er aus seinem Archiv wertvolles Material aus den 1990er-Jahren beisteuern. Arnold Bergmann als Stiftungsvorstand und Leo Lübke als Stiftungsrat waren beide für das Museum als Träger und Gastgeber der Werkvorstellung anwesend. Auch sie erläuterten die Wichtigkeit der Neuauflage. Bergmann erklärte, dass es ohne die Initiative von Christiane Hoffmann nicht zu einer Realisierung gekommen wäre. Sie habe alle Beteiligten zusammengeholt, um das Projekt zu stemmen, waren sich die Museumsträger einig.

Bürgermeister lobt wichtiges Projekt

„Und natürlich ist so ein wichtiges Projekt, das die Broschüre für die Geschichte Rheda-Wiedenbrücks darstellt, ein Beitrag, sich aktiv mit dem historischen Erbe auseinanderzusetzen“, führte Bürgermeister Theo Mettenborg aus. „Jetzt ist es auch für unsere Schule wieder möglich, den umfänglichen Sachstand und die Geschichte zur jüdischen Gemeinde und ihren Menschen kennenzulernen“, erläuterte er.

Schulen leisten Beitrag

„Auch unsere Schulen haben in den vergangenen 20 Jahren viel zur Aufarbeitung und zur Auseinandersetzung mit diesem Geschichtskapitel beigetragen, so dass der breite gesellschaftliche Konsens hiermit dokumentiert und lebendig gehalten werden soll“, ergänzte Wolfgang Lewe. „Das Wiedenbrücker-Schule-Museum für Kunst- und Stadtgeschichte versteht sich als Institution, die wichtige Themen der Stadtgeschichte Jung und Alt immer wieder neu vorstellt und erreichbar macht“, beschrieb Christiane Hoffmann ihre Motivation, die Herausgabe der Broschüre „Juden und jüdisches Leben in Rheda neu und ergänzt“ zu unterstützen. Die Broschüre „Juden und jüdisches Leben in Rheda“ ist im Museum Wiedenbrücker Schule an der Hoetger-Gasse sowie bei den Heimatvereinen gegen eine Spende in Höhe von zehn Euro erhältlich.