Brunnen für Rheda-Wiedenbrücks Zentren beantragt 

In südlichen Ländern sind öffentliche Trinkwasserbrunnen verbreitet, hierzulande kaum. Das soll sich bald ändern.

Rheda-Wiedenbrück (kvs) - Die Wählervereinigung Move möchte Brunnen in die Stadt bringen: Damit reagiert sie auf einen gleichlautenden Kabinettsbeschluss der Bundesregierung. Künftig soll allen Bürgern im öffentlichen Raum der Zugang zu qualitativ hochwertigem Trinkwasser ermöglicht werden. Die Entscheidung des Bundesrats steht noch aus.

Ressourcen schonen

Mit dem Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes setzt die Bundesregierung einzelne Vorschriften der sogenannten EU-Trinkwasser-Richtlinie um. Demnach gehört auch die Bereitstellung von Leitungswasser durch Brunnen an öffentlichen Orten zur Aufgabe der Daseinsvorsorge. Dies sei ein wichtiger Beitrag gerade auch mit Blick auf künftige Hitzeereignisse in urbanen Räumen, heißt es. Zugleich könnten durch eine verringerte Nutzung von kühlem Nass in Flaschen Ressourcen geschont werden.

Zunächst zwei Anlagen

Über Zahl und Lage der Anlagen entscheiden dem Entwurf zufolge die Kommunen selbst. In einem ersten Schritt sollen Städte und Gemeinden bundesweit etwa 1000 zusätzliche Zapfstellen schaffen. Nach Aussage von Move gehörten Brunnen mit Leitungswasser zu den Basisbausteinen einer guten Hitzevorsorge. Die Wählervereinigung fordert in einem Antrag die Errichtung von je einem Exemplar in den Stadtkernen von Rheda und Wiedenbrück.

Ökologische Aspekt

„Zugang zu Trinkwasser muss für alle Menschen in Deutschland so einfach wie möglich sein“, sagt Fraktionsgeschäftsführer Detlef Nacke. Mit der neuen Regelung leiste die Bundesregierung einen wichtigen Beitrag, ein wesentliches UN-Ziel für die nachhaltige Entwicklung zu erreichen: den Zugang zu einwandfreiem Trinkwasser für alle. Ein weiteres Argument ist nach Meinung Nackes der ökologische Wert. Einer Studie zufolge falle für einen Liter des Durstlöschers aus der Leitung 0,3 Gramm klimaschädigendes Kohlendioxid (CO2) an, bei den abgefüllten Varianten dagegen im Schnitt 211 Gramm. „Hinzu kommt das Müllproblem: Jede Plastikflasche braucht rund 450 Jahre, bis sich das Material zersetzt hat.“