Bürger-Weihnachtsbaum in Rheda verliert schmuckes Kleid

Rheda-Wiedenbrück (wl) - Es ist ein bisschen so wie nach einer guten Party gewesen – alle hatten Spaß, doch beim Aufräumen am nächsten Tag steht der Gastgeber alleine da. So ähnlich erging es nun Ina Wagner, die am Samstag zum Abschmücken des Bürger-Weihnachtsbaums auf dem Rathausplatz eingeladen hatte. Lediglich ihre Familie stand ihr zur Seite sowie Thorsten Moré mit seinem Hubsteiger von der Firma Effertz, der sich um die Kugeln in luftiger Höhe kümmerte. Eine treue Helferin ist ihre zehnjährige Enkelin Mia, die mit ihr den Schmuck abnahm und alle heil gebliebenen Gegenstände in große Kartons verstaute.

Kartons mit Dekoration werden im Rathaus gelagert

Auch die Riesenkugeln, die ihr ein Baumarkt gespendet hatte, wurden sorgsam in Kartons für das nächste Mal verpackt. Die Kisten wurden im Anschluss vom Hausmeister im Rathaus verstaut. Trotz oder gerade wegen der Pandemie hatten viele Menschen im vorigen Jahr zur Weihnachtszeit Freude an der großen bunten Tanne, die mit ihrer Höhe von rund 14 Metern ein stattliches Bild abgab. Viele Familien hätten zwischendurch immer mal wieder Fotos an dem grünen Riesen gemacht, und besonders die goldenen dicken Kugeln seien von den Kindern bewundert worden, berichtet Ina Wagner als Organisatorin und Ideengeberin des Bürger-Weihnachtsbaums im Gespräch mit dieser Zeitung.

Als sie einen gelben Stern aus Pfeifenputzerdraht in der Hand hält, muss sie schmunzeln. „Der Stern ist von einem kleinen Kind und seit der ersten Schmückaktion 2018 dabei“, erinnert sie sich noch an das Kind, dass so stolz den Stern am Ast befestigt hat. Das kleine gelbe Dekorationsstück ist zwar schon etwas mitgenommen, doch Ina Wagner hütet es. Der Schmuck allgemein verrät viel über seine Vorbesitzer. Manche Kugeln und Anhänger sind schon Jahrzehnte alt und stammen aus Hauhaltsauflösungen oder von älteren Menschen, die keinen Baum mehr aufstellen. Einige Dinge sind gebastelt und geben der Tanne somit immer wieder einen individuellen Stil.

Einschränkungen wegen der Pandemie

Beim Dekorieren des Nadelriesen im November hatte Ina Wagner heiße Getränke angeboten und Spenden für die Aktion Lichtblicke gesammelt. 330 Euro waren auf diesem Wege zusammen gekommen, die sie passend zu Weihnachten hatte überweisen können. Für die engagierte Bürgerin ist trotz der Arbeit schon klar, dass es zum ersten Adventswochenende in diesem Jahr wieder eine bunte Tanne vor dem Rathaus geben soll. „Dann hoffentlich mit mehr Menschen, die beim Schmücken und später beim Abschmücken helfen“, sagt sie.

Obdachlose können sich an Gabenzaun bedienen

Normalerweise gibt es zum Schmücken des Bürger-Weihnachtsbaums auch immer ein Rahmenprogramm mit Musik, Getränken, Snacks und Darbietungen. Grundidee der Initiatorin dabei ist es, dass Menschen zusammenkommen und gemeinsam die Tanne zum Strahlen bringen. Das alles musste 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Ein zweites Projekt der engagierten Bürgerin ist der Gabenzaun für Obdachlose. Dieser steht seit geraumer Zeit in einem kleinen Parkstück an der Berliner Straße. Dort kann jeder, der mag, warme Kleidung für Erwachsene, Decken, Obst, Möhren und Hygieneartikel in Tüten wasserfest verpackt anbringen. Obdachlose können sich an diesem Zaun bedienen.

Auch außerhalb der Weihnachtszeit an andere denken

„Es läuft inzwischen sehr gut“, berichtet Ina Wagner. Es gebe schon einige Bürger, die regelmäßig dort etwas anbringen und auch nach dem Rechten sehen. Wer sich genau an den kostenlosen Gaben bedient, weiß sie nicht, aber sie geht davon aus, dass es die Richtigen sind. Manchmal bekommt sie Spenden und kauft davon dann haltbare Lebensmittel wie Schokolade, Nüsse, Obst, Mineralwasser oder Brot. „Ich fände es sehr schön, wenn die Bürgerinnen und Bürger auch außerhalb der Weihnachtszeit dafür sorgen, dass es den Menschen, die nichts haben, ein wenig besser geht“, betont sie. Der Gabenzaun sei letztlich Weihnachten das gesamte Jahr für die Obdachlosen.