Clemens Bittlinger kommt erneut nach Rheda-Wiedenbrück

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Der Vorverkauf für ein besonderes Konzert der Evangelischen Versöhnungskirchengemeinde Rheda-Wiedenbrück hat begonnen: Bereits zum achten Mal wird Clemens Bittlinger am Freitag, 21. April, ab 20 Uhr zu Gast in der Wiedenbrücker Kreuzkirche sein. Unter dem Motto „Leih mir deine Flügel“ präsentieren Bittlinger und seine Musiker ihre neueste Produktion.

Rund ein Jahr haben David Plüss und Clemens Bittlinger an dem gleichnamigen Album gearbeitet. Die Lieder nehmen die Zuhörer mit auf eine Reise durch die Bibel hinein in die heutige Zeit und beschreiben auf vielfältige Weise Begegnungen mit himmlischen Boten. „Behütet und beflügelt – wie Engel uns begegnen“ ist der Titel eines Buchs, das zu dieser CD erschienen ist.

Der Vorverkauf läuft bereits; Tickets gibt es an drei Stellen

Clemens Bittlinger, Pfarrer und Buchautor, ist vor allem eins: Liedermacher. 4000 Konzerte in den vergangenen vier Jahrzehnten und 38 CDs mit einer Gesamtauflage von 400 000 Exemplaren machen den mehrfach preisgekrönten Singer-Songwriter zu einem der erfolgreichsten Interpreten seines Genres. Karten gibt es im Vorverkauf im Gemeindebüro der Versöhnungs-Kirchengemeinde an der Schulte-Mönting-Straße in Rheda, in der Wiedenbrücker Buchhandlung Güth, In der Halle sowie im Büro der Flora Westfalica in Rheda am Rathausplatz.