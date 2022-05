Collagen Rheda-Wiedenbrücks im Großformat

Die Trägerin des Brachum-Kunstpreises hat nun ihr Projekt vorgestellt, das sie in Rheda-Wiedenbrück verwirklichen will.

Rheda-Wiedenbrück (wl) - Mit einer Plakataktion im öffentlichen Raum setzt die Preisträgerin des dritten „Brachum-Kunstpreises Rheda-Wiedenbrück“, Nico Joana Weber, ab dem 25. Juni ihre Arbeit um. Gezeigt werden 18 Großplakatwände im Stadtgebiet an markanten Orten und 18 Banner im Flora-Westfalica-Park.

Nico Joana Weber findet Stadtteile spannend

Die 39-jährige Künstlerin ist inzwischen fünfmal in der Emskommune gewesen, um sich intensiv mit der Geschichte, mit den beiden unterschiedlichen Stadtteilen und mit der Industrie Rheda-Wiedenbrücks zu befassen. Aus Ludwigsburg angereist, hat sie sich hier vor Ort aufs Fahrrad gesetzt, um ihre Eindrücke zu vertiefen. Wie sie während eines Pressegesprächs im Museum Wiedenbrücker Schule erläuterte, fand sie persönlich die beiden Stadtteile besonders spannend, die sich ihrer Meinung nach wie in einer guten Beziehung ergänzen. „Die Gegensätze ziehen sich hier ganz klar an“, meinte sie. Selbst als Außenstehender spüre man schon eine starke Verbindung.

Interessant sei bei ihren Recherchen auch die sogenannte „Zwischenstadt“ gewesen, die sich rund um die neue Stadthalle erstreckt und wie ein kleines Industriegebiet wirke. Besonders angetan aber sei sie von der grünen Verbindung zwischen Rheda und Wiedenbrück durch den Park der Flora Westfalica. „Das ist sehr gelungen“, lobte sie. Deshalb sei es ihr wichtig gewesen, dass dort auch die Banner für vier Wochen aufgehängt werden. An diesem Ort seien die Menschen anders unterwegs als in der Innenstadt, sie würden dort spazieren gehen, joggen, radeln oder genießen. In ihren großformatigen Arbeiten bedient sich die Kreative der Fotografie.

Künstlerin hat viel in Archiven recherchiert

Sie hat viele Stunden durch die Archive der Firmen Musterring, Interlübke und Cor gestöbert. Sie war im Stadtarchiv und hat viele Details an Häusern in beiden Stadtteilen fotografiert. Dieses Material bringt sie in einer Collage zusammen. So trifft beispielsweise ein altes Bild aus der Anfangszeit der Autobahn auf ein handwerkliches Motiv von Interlübke und zusätzlich einen Bildausschnitt von Torbogenverzierungen eines Fachwerkhauses. In einer anderen Collage hat sie eine Zeichnung vom Bestuhlungsplan im Sitzungssaal mit einer Fotografie aus dem Foyer des Rathauses der ersten Jahre, wo eine große Cor-Sitzgarnitur im Mittelpunkt stand, zusammengebracht.

Brachum-Kunstpreis 2020 ist der Dritte

Nico Joana Weber ist die dritte Trägerin des Brachum-Kunstpreises nach Christian Odzuck im Jahr 2014 und Frauke Dannert 2017. Die fünfköpfige Jury unter dem Vorsitz von Roland Nachtigäller, Künstlerischer Direktor des Museums Marta Herford, entschied sich für Nico Joana Weber. Der Kunstpreis, der alle drei Jahre vergeben wird, ist mit 12 500 Euro für ein Projekt im öffentlichen Raum dotiert.

Webers Interesse gilt der Architektur

Gegensätze, die sich anziehen, finden sich auch in Arbeiten Nico Joana Webers. Insbesondere Architektur und Stadtstruktur spielen in ihrem Schaffen eine große Rolle. Das wurde während des Gesprächs im Museum an der Hoetger-Gasse deutlich, in dem die sympathische Künstlerin einen Teil ihrer Werke vorstellte und auch auf Fragen von Bürgermeister Theo Mettenborg und Flora-Westfalica-Geschäftsführer Sebastian Siefert einging. Sie finde es spannend, tief einzutauchen und zu schauen, wie sich Städte entwickelt haben.

Rathaus im Wandel der Zeit

Alles habe seine Zeit, so auch das Rathaus Rheda, das zunächst durch seinen Rohbetoncharakter aktuell gewesen und einige Jahre später schon beschmunzelt worden sei. Nun ist es weiß getüncht, und Nico Joana Weber ist sich sicher, dass schon bald wieder Betonoptik angesagt ist. „Viele Dinge kommen einfach wieder, wenn auch ein wenig anders“, erklärte sie. Insgesamt sei sie 18 Tage lang in Rheda-Wiedenbrück unterwegs gewesen und habe sich viele Straßen, Häuser und Objekte angesehen.

Projekt auch in Buchform

„Nico Joana Weber hat eine Fülle von Material gesammelt, das nun in einem Buch veröffentlicht werden soll, damit ihr Projekt, das ja nach rund vier Wochen wieder aus dem Sichtfeld verschwindet, für die Zukunft festgehalten wird“, erklärte Susanne Westermann von der Flora-Westfalica, die die Künstlerin eng begleitet. Dafür habe der Flora-Aufsichtsrat ein Budget von 12 000 Euro zur Verfügung gestellt. „Es ist von unschätzbarem Wert für die Stadt, wenn uns diese intensive Arbeit in Buchform mit Beschreibungen erhalten bleibt“, betonte Bürgermeister Theo Mettenborg.