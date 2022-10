Corona-Verfahren gegen Tönnies eingestellt

Bei den mehr als zwei Jahre dauernden Ermittlungen habe sich kein hinreichender Tatverdacht auf eine für den Corona-Ausbruch ursächliche Sorgfaltspflichtverletzung ergeben, teilte die Bielefelder Staatsanwältin Claudia Bosse am Freitag mit.

Nach dem Ausbruch mit nachweislich rund 1400 infizierten Beschäftigten in Deutschlands größtem Schlachtbetrieb hatten die Anzeigenerstatter dem Konzern fahrlässige Körperverletzung und Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz vorgeworfen. Daraufhin hatten Polizei und Staatsanwalt zuerst gegen Unbekannt, später gegen die Geschäftsführung um Clemens Tönnies Ermittlungen aufgenommen. Anzeige hatte damals auch die heutige Grünen-Bundestagsfraktionschefin Britta Haßelmann aus Bielefeld erstattet. Von ihr war am Freitag keine Stellungnahme zu erhalten.

Im Verlauf des Ermittlungsverfahrens seien Zeugen vernommen und zwei wissenschaftliche Experten zu Rate gezogen worden, erklärt Staatsanwältin Bosse. Durchsuchungen habe es im Zuge der Ermittlungen dagegen nicht gegeben. Das Verfahren habe so lange Zeit in Anspruch genommen, weil die Gutachten abgewartet und diese dann gemeinsam mit dem „umfangreichen Aktenmaterial“ ausgewertet und juristisch bewertet worden seien. Im Ergebnis sei den Beschuldigten keine Sorgfaltspflichtverletzung nachzuweisen.

Es sei vielmehr davon auszugehen, dass die Umgebungsbedingungen in den Bereichen der Fleischzerlegung ursächlich für den Massenausbruch waren. Laut Gutachten hätten vor allem die dortigen Temperaturen, die geringen Luftaustauschraten und die ständige Umwälzung der Luft eine weitreichende Aerosolübertragung des Virus auch über eine größere Distanz begünstigt. Zum Zeitpunkt des Ausbruchsgeschehens hätten noch keine wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Aerosol-Übertragung in dieser Form vorgelegen und seien für die Beschuldigten daher auch nicht vorhersehbar gewesen, erklärt Bosse.

Auch etwaige Verstöße gegen Arbeitsschutzvorgaben durch das seinerzeit bekannt gewordene Kantinenvideo seien ebenfalls nicht ursächlich für den Massenausbruch. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass dieses Video bereits im März 2020 entstanden ist.

Das sagt Tönnies zur Einstellung des Verfahrens

„Die Einstellung des Strafverfahrens durch die Staatsanwaltschaft Bielefeld bestätigt erneut, dass weder dem Unternehmen noch dem Unternehmer Clemens Tönnies eine vorsätzliche oder fahrlässige Schuld am Corona-Ausbruch 2020 vorzuwerfen ist“, teilte das Unternehmen mit.

Unternehmenssprecher Fabian Reinkemeier verwies auf mehrere Entscheidungen an den Verwaltungsgerichten in Münster und Minden. Auch dort sei bei Streitfragen mit dem Land Nordrhein-Westfalen um Lohnfortzahlungen bei coronabedingter Quarantäne per Urteil verkündet worden, dass das Unternehmen nicht fahrlässig gehandelt habe.

Ausbruch hatte zu regionalem Lockdown geführt

Das Land hatte damals die zuständigen Behörden per Erlass angewiesen, im Fall Tönnies Anträge auf Lohnerstattungen abzulehnen, weil es „durch Nichtbeachtung der bestehenden Schutzpflichten des Arbeitgebers zu einer Infektion mit dem Coronavirus gekommen“ sei. Klagen des Konzerns und von Subunternehmen, die zusammen eine niedrige zweistellige Millionensumme fordern, waren in erster Instanz erfolgreich. Das Land NRW geht dagegen am Oberverwaltungsgericht Münster in Berufung.

Bei dem Corona-Ausbruch in dem Fleischwerk hatten sich nachweislich rund 1400 Mitarbeiter infiziert. Der Corona-Ausbruch führte zu den ersten regionalen Hotspot-Einschränkungen in der Pandemie. Ganze Wohnsiedlungen wurden abgeriegelt, der Schlachthof für vier Wochen geschlossen und für die Kreise Gütersloh und Warendorf fast zwei Wochen lang Lockdowns verhängt.