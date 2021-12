Corona-Teststation zieht von Wiedenbrück nach Rheda

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Der Parkplatz des Fahrradherstellers Prophete an der Lindenstraße in Rheda ist der neue Standort für die Teststation des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Grund für die Verlagerung dorthin sind die winterlichen Witterungsbedingungen. In einem eigens für die Abstrichentnahme aufgestellten Zelt sind die Mitarbeiter nun besser gegen Kälte und Nässe geschützt.

Ab Mittwoch, 8. Dezember, können sich dort alle Interessenten kostenlos auf Covid-19 testen lassen. Im Unterschied zum bisherigen Standort in Wiedenbrück wird das Rote Kreuz die Station an der Lindenstraße nicht als Drive-In betreiben. Die Öffnungszeiten: montags bis freitags von 7 bis 10 Uhr, dienstags und donnerstags von 16 bis 20 Uhr, samstags von 9 bis 13 Uhr.