Dabei sein beim Stadtputztag in Rheda-Wiedenbrück

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Der Stadtputztag ist inzwischen vor allem dank der tatkräftigen Unterstützung durch viele fleißige Helfer zu einer festen Einrichtung in Rheda-Wiedenbrück geworden. Die nächste Veranstaltung dieser Art wirft ihre Schatten voraus: Am 18. März werden erneut Wege, Plätze, Wald und Flur von Dosen, Flaschen und sonstigen Abfällen gereinigt.

Die Teilnehmer an den bisherigen Aufräumaktionen hatten in der Regel viel Spaß beim gemeinsamen Sammeln, auch wenn das Wetter einmal nicht so gut war. Ob Abfälle von Fastfood-Verpackungen, Wein- und Sektflaschen, Fahrradgestelle und Möbelteile, ja sogar schon eine komplette Küchenzeile – es ist immer wieder aufs Neue erstaunlich, was die Ehrenamtlichen zusammentragen. „Einige Teilnehmer entwickeln den Ehrgeiz, Pfandflaschen separat zu sammeln und so das Taschengeld ein klein wenig aufzubessern“, hat die Pressestelle im Rathaus festgestellt. Erneut werden tatkräftige Helfer gesucht, die am 18. März vormittags mit anpacken und ein sauberes Stadtbild schaffen. Für die Abfuhr des Mülls zeichnet anschließend die Verwaltung verantwortlich. Die beteiligten Gruppen erwartet nach dem Sammeln ein Abschluss auf dem Recyclinghof mit heißer Suppe sowie kalten und warmen Getränken.

Auf der Internetseite der Stadt (www.rheda-wiedenbrueck.de) finden sich weitere Informationen zum Stadtputztag. Dort kann auch online ein Bogen zur Anmeldung ausgefüllt werden. Die Verwaltung hat bereits mit einem Rundschreiben Vereine sowie bisher beteiligte Akteure wieder zur Mitarbeit aufgerufen. Gruppen, die in den vergangenen Jahren nicht teilgenommen haben, wurden aus dem Verteiler gestrichen. Ihre Sammelgebiete wurden anderen zugeteilt. Wer zwar keine Post bekommen hat, aber dennoch unterstützen möchte, meldet sich bis zum 1. März beim Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung, 05242/963243 und [email protected], an. Auch die Gesellschaft zur Entsorgung von Abfällen im Kreis Gütersloh (GEG) begrüßt das Engagement der Bürger. Sie stellt deshalb Sammelsäcke, Warnwesten und Handschuhe zur Verfügung. Die Sprecher der Gruppen, die sammeln möchten, werden gebeten, bei ihrer Rückmeldung an die Stadt anzugeben, ob sie Westen haben möchten, da das Kontingent begrenzt ist.