Dachstuhlbrand am Merschweg in Rheda schnell gelöscht

Das Feuer in einem Kamin konnten die Einsatzkräfte zum Glück schnell unter Kontrolle bringen. Niemand wurde verletzt.

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr konnten den Brand am Merschweg schnell löschen.

Rheda-Wiedenbrück (ei) - Zu einem größeren Kaminbrand ist am Mittwochmittag in Rheda die Feuerwehr mit rund 25 Einsatzkräften an den Merschweg ausgerückt. Die Brandschützer waren kurz nach 11.30 Uhr alarmiert worden.

Feuerwehr verlegt Schlauchleitung zum Brandort

„Durch die enorme Hitze ist auch die Verkleidung in Brand geraten“, berichtete Einsatzleiter Gero Dreismann nach den Löscharbeiten. Nach dem Notruf war neben den hauptamtlichen Kräften auch der Löschzug Rheda alarmiert worden.

„Wir haben die Verkleidung mit einem Pulverlöscher abgelöscht und anschließend demontiert“, erklärte Dreismann weiter. Vorsichtshalber war auch ein Unterflurhydrant an der Einmündung Am Frankenbrink angezapft und eine Schlauchleitung zum Brandort verlegt worden.