Das Rhedaer Altstadtfest kehrt 2023 zurück

Rheda-Wiedenbrück (eph) - 2023 soll in Rheda wieder ein Altstadtfest gefeiert werden. Das konzeptionelle Fundament dafür will die Bürgerinitiative Altstadt Rheda bis Weihnachten legen. 2019 hatte die Traditionsveranstaltung zum bislang letzten Mal stattgefunden.

Alina Hergenröther und ihr Partner Tobias Mazusrimm wohnen noch nicht lange in der Stadt. Das Paar ist vor zwei Jahren an die Ems gezogen. Es wohnt am nördlichen Siedlungsrand von Rheda, etwa eineinhalb Kilometer von der Altstadt entfernt.

Neue Gesichter im Vorstand der Bürgerinitiative

Um in ihrer neuen Heimat Anschluss zu finden und soziale Kontakte aufzubauen, schlossen sich die beiden der Bürgerinitiative Altstadt Rheda an. Am Donnerstagabend besuchten beide zum ersten Mal die Jahreshauptversammlung im Domhof. Jetzt bekleiden beide ein Vorstandsamt bei den Altstädtern. Wenn das kein Beispiel für eine gelungene Integration in die Rheda-Wiedenbrücker Stadtgesellschaft ist.

Alina Hergenröther übt in der Initiative künftig das Amt der Kassenwartin aus. Tobias Mazusrimm „rettete“ den vom ehemaligen städtischen Beigeordneten Peter Bremhorst geleiteten Tagesordnungspunkt „Vorstandswahlen“. Der Neubürger erklärte sich mangels eines Vorschlags aus der gut besuchten Versammlung zur Kandidatur für das Schriftführeramt bereit und wurde prompt ohne Gegenstimme und Enthaltung in den Vorstand gewählt. Komplettiert wird das Führungsgremium des 214 Mitglieder starken Vereins durch Michael Haaß-Vogt, der als bisheriger Vize die Nachfolge der Vorsitzenden Ulla Fallner angetreten hat, durch Benjamin Marks als neuem zweiten Vorsitzenden sowie durch die fünf Beisitzer Christian Zellmer, Alex Knoch, Simone Sundermann, Yannik Zellmer und Uli Lückemeier. Als Kassenprüfer wachen künftig Bernd Schulte und Hans-Hermann Heller-Jordan darüber, dass im Verein finanziell alles mit rechten Dingen zugeht.

Michael Haaß-Vogt übernimmt Vorsitz von Ulla Fallner

Heller-Jordan nutzte den Wechsel im Vorsitz zu einem Dankeswort an die aus Altersgründen nicht wieder zur Wahl angetretene Ulla Fallner und zu einem Ausblick in die Zukunft. „Du hast den Verein in schwierigen Zeiten übernommen und auf Kurs gehalten. Danke dafür“, sagte er, der sich einen erfolgreichen Neustart wünschte und angesichts der jungen Gesichter im Verein positiv in die Zukunft schaut.

Neuen Schwung für das Altstadtfest, bis zur Corona-Pandemie Höhepunkt im Veranstaltungsjahr der Initiative, erhofft sich Michael Haaß-Vogt. „Stadt, Flora und Bevölkerung erwarten, dass es 2023 mit dem Fest weitergeht“, meinte der neue Vorsitzende. In der kommenden Woche werde man sich mit Bürgermeister Theo Mettenborg und Flora-Geschäftsführer Sebastian Siefert treffen. Ziel sei ein neues Konzept. Dies solle bis Weihnachten vorliegen. Zu einer Ideenfindung und -sammlung sind alle Mitglieder und Mitbürger eingeladen. Haaß-Vogt: „Am Haus Großer Wall 37a hängt der Briefkasten der Initiative. Der darf mit Vorschlägen gefüllt werden.“

Enttäuscht zeigte sich Haaß-Vogt davon, dass der Verein seine Vorstellungen von einer Nutzung des leerstehenden, im Stadtbesitz befindlichen Hauses Schikore am Großen Wall nicht verwirklichen konnte. Haaß-Vogt: „Dies war von Teilen der Politik nicht gewünscht – neben Corona ein Tiefpunkt der jüngeren Zeit.“ Doch zeigte sich der Vorsitzende froh, dass es mit dem Verein weitergeht. Wörtlich meinte er: „Die Initiative ist nicht tot. Sie lebt und ist aktiver als zuvor.“

Junge Leute mit Aktionen „anfüttern“

Seine Worte bezog Haaß-Vogt auch auf die Versammlungsstätte Domhof, die jüngst zum neuen Domizil des Vereins geworden ist. Dort sind die Altstädter jetzt neben der Stadt, dem Förderverein und dem Heimatverein Rheda einer von vier gleichberechtigten Nutzern mit Rechten, aber auch Pflichten wie etwa der Pflege des Außengeländes. Im ersten Stock des Domhofs hat die Initiative bereits ein Büro eingerichtet.

Für die nahe Zukunft sind verschiedene Veranstaltungen wir Spiele- und Musiknachmittage oder plattdeutsche Treffen geplant. Darüber informierte Christiane Vogt. Bereits jetzt steht fest, dass Annette Marks zu einem monatlichen Spieleabend einladen wird. Ihr besonderes Augenmerk wollen die Altstädter auf jüngere Menschen richten. Vogt: „Wir wollen die Jugend ansprechen, nach ihren Interessen fragen und so vielleicht die nächste Generation ‚anfüttern’.“