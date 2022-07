Deutsch lernen beim Pizzabacken in Rheda-Wiedenbrück

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Elf „Füchse“ sitzen in der Eichendorffschule in Wiedenbrück um einen Tisch und malen auf, was benötigt wird um Pizza selber zu backen. Für den Einkaufszettel werden die passenden Begriffe in der deutschen Sprache gesucht und aufgeschrieben. Dann geht es mit dem Bollerwagen zu Fuß zum Markt in Wiedenbrück und jedes „Fuchskind“ darf dort einen eigenen Einkauf tätigen.

„Füchse“ sind überall ein echter Blickfang

Mit den selbst bemalten und mit Namen beschrifteten Kappys sind die „Füchse“ ein regelrechter Blickfang und gut zu erkennen. Von Passanten angesprochen, erzählen die beiden Sprachlernbegleiterinnen von dem Sprachförderprojekt. „Fuchs“ steht für Förderung, Unterstützung, Chancen für Schülerinnen und Schüler aus Mittel-, Süd- und Osteuropa und zielt auf eine handlungsorientierte Sprachförderung zur Erweiterung und Festigung der sozialen Kompetenzen ab.

Das Kommunale Integrationszentrum des Kreises Gütersloh hatte das Projekt erstmalig im Schuljahr 2021/22 entwickelt und an verschiedenen Grundschulen in Kooperation mit der Volkshochschule (VHS) Reckenberg-Ems durchgeführt – damals noch in AG-Form im Rahmen der offenen Ganztagsschule am Nachmittag.

In diesen Sommerferien wird es als Intensivkursus über zwei Wochen mit drei „Fuchsgruppen“ in Wiedenbrück in der Eichendorffschule, in Rheda in der Johannisschule und in Harsewinkel in der Kardinal-von-Galen-Schule angeboten.

Zum Abschluss gibt es Pizzabrötchen für die Eltern

Zum Ende der zwei Wochen werden die Eltern eingeladen. Die „Fuchs-Kinder“ erzählen ihnen dann, was sie alles erlebt und gemacht haben. Ganz nebenbei zeigen sie ihnen, welche Wörter sie in der deutschen Sprache neu dazugelernt haben. Und selbst gebackene Pizzabrötchen für die Eltern werden natürlich auch verteilt. Die dürfen nicht fehlen.