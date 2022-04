Dieb in St.Vit stiehlt Mobiltelefon aus Auto

Am Michels Kamp in St. Vit hat in der Nacht zu Montag ein Dieb sein Unwesen getrieben.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Die Polizei sucht einen Dieb, der in der Nacht von Sonntag auf Montag in St. Vit geflüchtet ist. Die Polizei teilt mit, dass gegen 1.15 Uhr Zeugen an der Straße Michels Kamp einen verdächtigen Mann meldeten, der sich an geparkten Autos zu schaffen mache. Umgehend eingesetzte Polizeikräfte erkannten beim Eintreffen noch eine männliche Person, die sich zu Fuß in Richtung Kleestraße davonmachte. Die Beamten stellten im Rahmen erster Ermittlungen den Diebstahl eines Mobiltelefons aus einem vor einem Wohnhaus geparkten Ford fest.

Verdächtigem wird Damenfahrrad zugeordnet

Auf der Straße Michels Kamp stand ein Damenfahrrad mit montiertem Korb am Lenker, das dem Verdächtigen zugeordnet werden konnte. Die Beamten stellten das Fahrrad daraufhin sicher. Bei dem Gesuchten handelt es sich um einen zirka 1,80 bis 1,85 Meter großen Mann. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen und einem Kapuzenpullover. Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen. Hinweise nimmt die Dienststelle in Gütersloh unter 05241/8690 entgegen.