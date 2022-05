Dorfwettbewerb: Lintel und St. Vit müssen zittern

Die Entscheidung darüber, welches Dorf aus dem Kreisgebiet am Landeswettbewerb teilnehmen darf, liegt in den Händen der Bewertungskommission. Diese besteht aus (v. l.) Lana Gagat (Bezirksregierung Detmold), Günter Heidemann (beratendes Mitglied), Nicola Brandstetter (Kreis Gütersloh), Claudia Quirini-Jürgens (Biologische Station Gütersloh/Bielefeld), Silke Sykora (Stadtverwaltung Schloß Holte-Stukenbrock), Astrid Hiemer (Kreis), Hartmut Lüdeling (Arge-Dorfentwicklung-GbR), Anna Niehaus (Pro Wirtschaft GT) und Cornelia Langreck aus Rheda (Kreislandfrauenverband). Aus der Doppelstadt nehmen Lintel und St. Vit am Kreiswettbewerb teil, aus der Nachbarkommune Rietberg ist es der Ortsteil Westerwiehe.