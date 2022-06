DRK-Ortsverband Rheda-Wiedenbrück zieht Bilanz

Rheda-Wiedenbrück (ew) - 2021 war aufgrund der Corona-Pandemie und der Hochwasserkatastrophe ein arbeitsintensives Jahr für den Ortsverband Rheda-Wiedenbrück des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Aktuell ist vor allem die Versorgung der Flüchtlinge aus der Ukraine eine zusätzliche Herausforderung.

Marissa Fürstin zu Bentheim-Tecklenburg dankt für Einsatz

Für ihren tatkräftigen Einsatz dankte DRK-Vorsitzende Marissa Fürstin zu Bentheim-Tecklenburg den Mitgliedern der Rotkreuzgemeinschaft. Deren Tätigkeitsbilanz kann sich durchaus sehen lassen: Abgesehen von den klassischen Sanitätseinsätzen wurden in Kooperation mit dem DRK-Kreisverband die Corona-Testzentren unterstützt. Spontane Herausforderungen hatte das Rotkreuzteam bei 24 Einsätzen bei Verkehrsunfällen mit mehreren verletzten Personen zu leisten, darunter war auch eine Massenkarambolage mit 25 Verletzten auf der A 2. Bei einem Großbrand versorgte das DRK-Team nachts mehr als 200 Einsatzkräfte. Im Juli forderte die Flutkatastrophe das DRK aus der Doppelstadt emotional und kräftemäßig in höchster Form.

In Hagen waren körperlich eingeschränkte Menschen aus einem überfluteten Pflegeheim mittels einer Feuerwehr-Drehleiter zu retten. Im Kreis Euskirchen stellten die Aktiven die Verpflegung mehrerer hundert Einsatzkräfte und mit einem Krankenwagen zudem die medizinische Versorgung der Menschen sicher. Ferner galt es, für Menschen, die ihr gesamtes Hab und Gut verloren hatten, Worte des Trosts zu finden, bei der Evakuierung von Ortschaften, aber auch bei der Bergung von Leichen zu helfen. Die zwölf DRK-Helfer aus der Doppelstadt standen an vier Tagen mehr als 60 Stunden im Dauereinsatz. Insgesamt hat die Einsatzbereitschaft des DRK Rheda-Wiedenbrück 4621 Stunden absolviert. Neu in den Kreis der Aktiven aufgenommen wurden sieben Sanitäter, acht Betreuungshelfer sowie neun speziell geschulte Helfer in der psychologischen Notfallversorgung.

Hintergrund DRK-Vorsitzende Marissa Fürstin zu Bentheim-Tecklenburg ehrte gemeinsam mit dem Präsidenten des DRK-Kreisverbands Gütersloh, Gerhard Serges, 23 langjährig ehrenamtlich engagierte Mitarbeiter für insgesamt 455 Einsatzjahre. Mit Ehrenurkunden ausgezeichnet wurden 13 Aktive der Rotkreuzgemeinschaft, drei des Jugendrotkreuzes und sieben des Sozialen Arbeitskreises. Spitzenreiter sind mit 65 Jahren Heinz Rohling und mit 60 Jahren Otto Jeek. Auf 35 Jahre blickt Peter Werz zurück. Seit 30 Jahren sind Hendrik Eckert und Andreas Epkenhans aktiv. Seit 25 Jahren engagierten sich Helga Hahn, Sigrid Huster, Markus Kompa und Rüdiger Mokinski. Für 20 Einsatzjahre ausgezeichnet wurde Anni Wozniak, für 15 Klaudia Ellebracht. Auf zehnjähriges Engagement blicken Marc Grüter, Pia Heisener, Marianne Hövelmann, Regina Klammert, Christian Paschke, Nicola Rieke, Sarah Sawatzki und Timo Sawatzki zurück. Für ihre ersten fünf aktiven Rotkreuz-Jahre geehrt wurden Anja Bonasera, Ulrike Günneweg, Lena Ostermann und Ursula Treutler.

Blutspende an 33 Tagen

Der Soziale Arbeitskreis des DRK-Ortsverbands hat gut 600 Corona-Tests durchgeführt und Senioren ab 80 Jahren zum Impfzentrum in Gütersloh begleitet. Zu den Teilnehmern des Seniorentreffs hielten die Mitarbeiter telefonischen Kontakt und haben diese auf Wunsch auch durch Einkaufshilfen unterstützt. Nach 28 Jahren hat Monika Zerling die Leitung der Gruppe an Irene Juurmaa übergeben. Trotz der Corona-Pandemie haben 2021 unter erschwerten organisatorischen Bedingungen 3017 Menschen an 33 Tagen Blut gespendet. „Das ehrenamtliche DRK-Helferteam hat im Ehrenamt 2880 Stunden geleistet“, bilanzierte Heinz-Jürgen Belger vom Blutspendeteam. Gerhard Serges, Präsident des DRK-Kreisverbands, dankte allen Aktiven: „Sie haben ein großes und umfangreiches Leistungsspektrum für die Gesellschaft und die Menschen im Land gemeistert.“