DRK-Rettungswache in Rheda benötigt Alternativstandort

Seinen Weihnachtsbesuch hat Bürgermeister Theo Mettenborg den Kräften der DRK-Rettungswache in Rheda abgestattet.

Rheda-Wiedenbrück (wl) - Über diese Gäste haben sich die ehrenamtlichen Sanitäter der DRK-Rettungswache unter dem Dach des Rhedaer Bahnhofsgebäudes aufrichtig gefreut: Vor dem Weihnachtsfest besuchten Bürgermeister Theo Mettenborg, Joel Otta, stellvertretender Leiter des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung, sowie Christian Kottmann, Leiter der Feuerwehr, die Einrichtung. Im Namen von Rat und Verwaltung der Stadt wollten sie Danke sagen – beim Roten Kreuz für dessen Rolle in der kommunalen Rettungskette und bei den Mitarbeitenden für deren Einsatz in den vergangenen zwölf Monaten.

Ursprung liegt in Autobahnhilfsstelle

DRK-Kreisvorstand Ilka Mähler, die beiden Notfallsanitäter Michael Ossenkemper und Markus Ruse sowie Rettungssanitäter Markus Kompa hießen die drei Vertreter der Stadt dabei wohl letztmalig am jetzigen Standort der Rettungswache willkommen. Grund dafür ist, dass die Stadt für die Nutzung der Räumlichkeiten eigenen Bedarf angemeldet hat. Seitdem ist das DRK auf der Suche nach einem Alternativ-Standort für die traditionsreiche Wache, die in den 1950er-Jahren vom seinerzeitigen DRK-Ortsverein Rheda an der A2 als Autobahnhilfsstelle ins Leben gerufen worden war.

Dass sich der Umfang und das Spektrum der Aufgaben gegenüber früheren Jahren und Jahrzehnten deutlich verändert hat, machte Michael Ossenkemper anhand der jüngsten Einsatzstatistik deutlich. Habe die Zahl der jährlichen Einsätze rund um die Jahrtausendwende noch bei knapp 200 gelegen, sei sie zwischenzeitlich hoch bis auf 570 im Jahr 2017 geschnellt.

Bürgermeister würdigt ehrenamtlichen Einsatz

Für das laufende Jahr werde sich die Zahl voraussichtlich bei etwa 460 einpendeln. Dabei sei zu berücksichtigen, dass die Wache nur mit einer 24-Stunden-Schicht an den Wochenenden und an Feiertagen besetzt ist. Der Beitrag, den das DRK und seine ehrenamtlichen Einsatzkräfte dabei zur Unterstützung des städtischen Rettungsdienstes leisten, wurde von Bürgermeister Mettenborg bei seinem Besuch ausdrücklich gewürdigt. „Ich sehe die Bedeutung dieser Station. Deswegen wollen wir als Stadt die Zusammenarbeit auch an einem neuen Standort fortsetzen“, unterstrich das Stadtoberhaupt.

Corona zehrt an Nerven der Einsatzkräfte

Ein zentrales Thema der Unterredung während des Besuchs der DRK-Rettungswachse war außer der noch offenen Standortfrage die aktuelle Corona-Situation. In diesem Zusammenhang äußerte der Bürgermeister seine Überzeugung, dass die Stadt – auch dank des DRK-Engagements – die Lage bislang gut gemeistert habe. Stationsleiter Michael Ossenkemper gab indessen unumwunden zu, dass Corona an den Nerven der Einsatzkräfte zehre und insbesondere die erhöhten Hygieneanforderungen von diesen als sehr belastend empfunden würden. Ossenkempers Wunsch für die Zukunft: „Dass wir im Jahr drei der Pandemie insgesamt planmäßiger an die Sache herangehen und dass es uns gelingt, das Leben mit Corona besser zu organisieren.“