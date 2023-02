Ehepaar nach Angriff in Rheda schwer verletzt

In Rheda-Wiedenbrück sind am Sonntag zwei Menschen schwer verletzt worden. Mehrere Männer stehen unter Tatverdacht.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Bielefeld am Dienstagmittag schreiben, sei am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr bei der Leitstelle in Gütersloh die Information eingegangen, dass es in Rheda-Wiedenbrück zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sei. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zu einem Streit auf einer Wiese an der Lessingstraße in Höhe der Fontainestraße im Ortsteil Rheda. Daran beteiligt waren die späteren Opfer, ein 35-jähriger Mann und seine 37-jährige Ehefrau aus der Ukraine, sowie drei Männer (16, 29 und 42 Jahre) aus Holzheim. Bei dem Streit soll es um finanzielle Dinge gegangen sein.

Zwischenzeitlich besteht Lebensgefahr

Bei der Auseinandersetzung habe das ukrainische Ehepaar schwere Verletzungen durch stumpfe Gewalt erlitten, heißt es weiter. Der Zustand des Mannes war zwischenzeitlich sogar als lebensbedrohlich eingestuft worden.

Der 29-Jährige, gegen den sich zunächst der alleinige Tatverdacht richtete, wurde bereits am Tatort festgenommen. Er wurde am Montag dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Bielefeld vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

Die beiden anderen Beteiligten wurden am Montag vorläufig festgenommen. Im Zuge der Untersuchungen gerieten sie ebenfalls in den Fokus der Ermittler. Ihre Tatbeteiligung ist laut Mitteilung Bestandteil der laufenden Ermittlungen, die dem Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts nachgehen.