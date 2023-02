Versuchte Tötung: Ehepaar verprügelt und schwer verletzt

Bielefelder Mordkommission ermittelt nach Tat in Rheda-Wiedenbrück

Bielefeld/Rheda-Wiedenbrück

Am Wochenende wurde ein ukrainisches Ehepaar in Rheda-Wiedenbrück verprügelt und schwer verletzt. Der Mann (35) schwebte anschließend in Lebensgefahr. Nun ermittelt eine Bielefelder Mordkommission wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.