Ein Stück Reeperbahn kommt nach Rheda-Wiedenbrück

Die Schmidt-Show gastiert am 21. Oktober in der Stadthalle. Mit dabei sind Elke Winter, Bätz, Danilo Marder, Tim Becker und Pranay Werner.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Wer die Stimmung auf der legendären Reeperbahn erleben möchte, muss nicht zwingend nach Hamburg fahren: Die Schmidt-Show, seit mehr als 30 Jahren im eigenen Theater ein Garant für gute Unterhaltung, geht auf Tour – und macht am Freitag, 21. Oktober, Station in der Stadthalle Rheda-Wiedenbrück. Beginn ist um 20 Uhr.

Elke Winter moderiert

Die Schmidt-Show stehe für einen einmaligen Mix aus wahnwitziger Comedy, wunderbarer Musik und tollkühner Akrobatik, heißt es in der Ankündigung. Moderiert wird der Abend von Elke Winter. „Die Queen of Comedy reißt mit ihren Storys über Liebe, Lust und Leidenschaft jeden vom Sessel, denn wer könnte mehr pikante Details aus seinem Leben preisgeben als Elke Winter?“ Mit absurden Anekdoten, verrückten Lebensweisheiten und dem einen oder anderen Song werde jeder Auftritt der schlagfertigen Travestiekünstlerin zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Unterstützt wird die Entertainerin von Bätz. Der Comedian und Musiker erzählt und singt sich mit Humor, Ironie und viel Gespür für wenig Zurückhaltung in die Köpfe des Publikums. Ebenfalls auf der Rheda-Wiedenbrücker Stadthallenbühne zu sehen ist Danilo Marder. Der dreimalige deutsche Meister der Sportakrobatik und ausgebildete Handstand-Equilibrist möchte die Gäste mit artistischen Einlagen begeistern. Wer spricht denn da? Bauchredner Tim Becker hört Stimmen. Und davon sogar ziemlich viele. In seinem Kopf herrscht immer reger Betrieb, an dem er die Zuschauer teilhaben lässt. „Und das führt zuverlässig zu Lachanfällen sowie guter Laune“, versprechen die Veranstalter.

Gesetze der Physik außer Kraft gesetzt

Ebenfalls mit von der Partie ist der Diabolo-Jongleur Pranay Werner, der bei seinem Auftritt technische Höchstschwierigkeiten mit kreativen Tricks verbindet. Ob horizontal oder vertikal: Pranay wirbelt bis zu drei Diabolos gleichzeitig um seinen Körper und scheint dabei die Gesetze der Physik außer Kraft zu setzen. Eintrittskarten gibt es ab 23,50 Euro bei der Flora Westfalica unter 05242/93010 und online im Ticket-Shop.