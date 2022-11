Einbrecher dringen in Wiedenbrücker Gaststätte ein

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Gewaltsam sind Einbrecher in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 0.30 und 8.15 Uhr in eine Gaststätte an der Einmündung Rietberger Straße/An der Reitbahn in Wiedenbrück eingedrungen. Den Angaben nach wurde aus dem Thekenbereich Bargeld gestohlen. Dies teilt die Polizei mit.

Über Rückseite des Gebäudes hereingekommen

Demnach gelangten die Einbrecher ersten Erkenntnissen nach durch eine Tür im rückwärtigen Bereich des Gebäudes in den Schankraum. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen und fragt wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat. Hinweise nimmt die Dienststelle in Gütersloh unter 05241/ 8690 entgegen.