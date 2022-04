Einbrecher dringt in Rhedaer Wohnhaus ein

Die Polizei sucht einen Einbrecher, der Montagnacht in ein Haus an der Pixeler Straße eingedrungen ist.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Ein Einbrecher hat sich am Montag gegen 23.40 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus an der Pixeler Straße in Rheda verschafft. Dies teilt die Polizei mit. Demnach vernahm ein Bewohner zunächst verdächtige Geräusche. Er konnte eine männliche Person erkennen, die zu Fuß aus dem Haus in Richtung Reinkenweg flüchtete. Der Einbrecher entwendete ein Mobiltelefon.

Wer kann Hinweise geben?

Die Polizei sucht nun Zeugen. Beschrieben wurde der Kriminelle als etwa 20- bis 25-jährig und zirka 1,70 Meter groß. Er hatte eine kräftige Statur. Der Mann war dunkel gekleidet und trug möglicherweise einen Rucksack bei sich. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird darum gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Angaben nimmt die Dienststelle in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241/8690 entgegen.