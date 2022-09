Einbrecher in Rheda-Wiedenbrücker Küchenausstellung

In eine Küchenausstellung ist in Rheda-Wiedenbrück eingebrochen worden.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - In eine Küchenausstellung in Rheda-Wiedenbrück ist im Zeitraum zwischen vorigem Freitag, 17.30 Uhr, und Montagmorgen, 26. September, 6.45 Uhr, eingebrochen worden. Dies teilt die Polizei mit. Demnach brachen die Eindringlinge eine Tür zu der Küchenausstellung an der Hauptstraße auf. Anschließend durchsuchten sie die Halle. Ersten Angaben nach entwendeten sie ein Kochfeld. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Dienststelle in Gütersloh unter 05241/8690 entgegen.