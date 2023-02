Einbrecher in Wiedenbrück hebeln Fenster auf

Auf Geld und Schmuck haben es Einbrecher abgesehen, die am Wochenende in ein Wiedenbrücker Einfamilienhaus eingedrungen sind.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - In ein Haus am Osnabrücker Ring in Wiedenbrück ist im Zeitraum zwischen Samstagmorgen, 6 Uhr, und Sonntagabend, 22.45 Uhr, eingebrochen worden. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung informiert, hebelten die Eindringlinge ein Fenster des Einfamilienhauses auf. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume. Unter anderem wurden Dokumente, Bargeld und Schmuck gestohlen. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen und fragt: Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Dienststelle in Gütersloh unter 05241/8690 entgegen.