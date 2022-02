Einbrecher in Wiedenbrück von Pech und Polizei verfolgt

Kein Glück hatte ein Einbrecher, der am Wochenende in Wiedenbrück aktiv war: Er ist gleich zweimal gefasst worden.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Zeugen haben der Polizei am Samstag um 23.10 Uhr eine verdächtige Person auf einem Firmengelände an der Ringstraße gemeldet. Dort war ein Mann über einen hohen Zaun geklettert, um auf das Gelände zu kommen, auf dem sich auch ein Privathaus befindet. Der Kriminelle ließ einige Werkzeuge mitgehen und machte sich aus dem Staub.

Strafverfahren eingeleitet

Weit kam er jedoch nicht: Die Polizei machte ihn nach einem kurzen Fluchtversuch noch in unmittelbarer Nähe zum Tatort dingfest. Sein Diebesgut, unter anderem ein Akkubohrer und ein Baustellenradio, stellten die Beamten sicher. Zudem fanden sie bei dem Verdächtigen einen Schraubendreher und Handschuhe aus seinem Besitz. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Wache transportiert, wenig später aber auch schon wieder entlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Flucht auf E-Scooter

Am Sonntag ist dann gegen 1.25 Uhr der Bewohner eines Hauses an der Stromberger Straße in Wiedenbrück von ungewöhnlichen Geräuschen geweckt worden. Als er nach dem Rechten sehen wollte, überraschte er einen Einbrecher, der kurz zuvor die Eingangstür aufgehebelt hatte. Der ihm unbekannte Mann verließ fluchtartig das Haus und suchte auf einem E-Scooter das Weite. Da die Personenbeschreibung zu dem Tatverdächtigen des Einbruchdiebstahls vom Samstagabend passte, suchten Polizisten dessen Wohnort auf. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen. Der E-Scooter wurde sichergestellt, da der Mann keinen Nachweis für dessen Erwerb erbringen konnte.