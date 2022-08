Einbrecher knacken Tresor in Rheda-Wiedenbrück

Durch ein Fenster haben sich Kriminelle Zutritt zu einem Baumarkt in Rheda-Wiedenbrück verschafft.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben sich Einbrecher gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen eines Baumarkts an der Hauptstraße in Rheda-Wiedenbrück verschafft.

Polizei setzt zur Aufklärung der Tat auf Zeugenhinweise

Nachdem die Kriminellen durch ein Fenster in das Gebäude eingestiegen waren, öffneten sie gewaltsam einen Tresor und entwendeten Bargeld. Das berichtet die Polizei am Montag und fragt: Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Dienststelle in Gütersloh unter 05241/8690 entgegen.