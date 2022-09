Einbrecher sind nachts in Wiedenbrück unterwegs

Der Polizei sind am Wochenende gleich mehrere Einbrüche und Einbruchsversuche in Wiedenbrück gemeldet worden. Die Ermittlungen laufen.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Auf Beutezug sind Kriminelle in der Nacht auf Samstag in Wiedenbrück gewesen. Sie hatten es gleich auf mehrere Häuser abgesehen.

Im Schutz der Dunkelheit

Im Schutz der Dunkelheit sind sie in zwei Wohnhäuser an der Christoph-Siebe-Straße eingebrochen. Den Erkenntnissen der Polizei zufolge hatten die Einbrecher Fenster eingeschlagen, um ins Innere der Gebäude zu gelangen. In einem Fall wurden Alkoholika gestohlen. Aus dem zweiten Haus nahmen sie eine Geldbörse mit einer geringen Menge Bargeld sowie Zigaretten mit.

Möglicherweise hatten es die Ganoven auf weitere Beute abgesehen. In derselben Nacht wurden der Polizei nämlich weitere Einbruchsversuche gemeldet, und zwar an der Kaspar-von-Zumbusch-Straße, am Burgweg sowie am Klosterwall. Dort scheiterten die ungebetenen Gäste jedoch. Ob ein Zusammenhang besteht, ist nun Teil der Ermittlungen.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Dienststelle in Gütersloh unter 05241/8690 entgegen.