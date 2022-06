Einbruch in Bistro in Rheda-Wiedenbrück

In der Wiedenbrücker Altstadt ist in ein Bistro eingebrochen worden.

In ein Bistro an der Langen Straße in Wiedenbrück wurde eingebrochen.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - An der Langen Straße in Wiedenbrück haben sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Einbruch und eine Sachbeschädigung ereignet. Einen Zusammenhang hält die Polizei für wahrscheinlich. Der Einbruch in ein Bistro hat sich laut Polizeimitteilung im Zeitraum zwischen Samstagabend, 19 Uhr, und Sonntagmorgen, 7.30 Uhr, ereignet.

Eingeschlagenes Fenster und beschädigte Holzwand

Die Eindringlinge sind durch ein eingeschlagenes Fenster in die Räumlichkeiten gelangt. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen nach nichts. In derselben Nacht wurde zwischen 4 und 4.30 Uhr eine Holzwand beschädigt, die sich in einem Durchgang zwischen zwei Fachwerkhäusern befindet. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Hinweise und Angaben nimmt die Dienststelle in Gütersloh unter 05241/8690 entgegen.