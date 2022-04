Einbruch in Wiedenbrücker Tankstelle

In eine Tankstelle an der Mühlenstraße in Wiedenbrück ist eingebrochen worden.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in eine Tankstelle an der Mühlenstraße in Wiedenbrück eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie gegen 1.40 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen der Ordnungshüter waren die Eindringlinge bereits geflüchtet.

Tür aufgehebelt

Zuvor hatten sie eine Zugangstür im rückwärtigen Bereich aufgehebelt und waren in den Verkaufsraum gelangt. Ersten Erkenntnissen zufolge erlangten die Einbrecher allerdings kein Diebesgut, heißt es in dem Polizeibericht. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Dienststelle unter 05241/8690 entgegen.