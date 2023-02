Elternschule für Rheda-Wiedenbrück startet wieder durch

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Das neue Programm der Elternschule für Rheda-Wiedenbrück und Langenberg ist während eines Treffens der Kooperationspartner im Haus der Caritas in Rheda-Wiedenbrück vorgestellt worden. Birgit Kaupmann als Fachbereichsleiterin Familie im Caritasverband begrüßte dazu mehr als 30 Akteure. Sie freute sich, dass die Elternschule wieder an alte Zahlen aus Vor-Corona-Zeiten anknüpfen kann. In rund 200 Veranstaltungen wurden im zurückliegenden Semester etwa 2800 Eltern und Kinder aus Rheda-Wiedenbrück und Langenberg erreicht. Das neue Programm für 2023 soll an diesen Erfolg anknüpfen.

Von Kinderturnen bis Weiterbildungsseminare

Die diversen Anbieter – darunter Kitas, Schulen, Vereine und die Volkshochschule – organisieren bis Ende Juli 216 Aktionen. Vom Kinderturnen über Elternabende, offene Eltern-Kind-Treffs und Vater-Kind-Angebote bis hin zu Weiterbildungsseminaren für pädagogische Fachkräfte ist das Spektrum denkbar breit gefächert. Esther Hartmann vom Stadtfamilienzentrum freut sich über die sich abzeichnende hohe Resonanz. Kurz nach der Veröffentlichung des Semesterprogramms der Elternschule auf der Internetseite des Caritas-Kreisverbands seien bereits die ersten Buchungen erfolgt. „Das zeigt, dass sich immer mehr Eltern im Internet informieren und dass einige von ihnen anscheinend bereits auf das neue Programm gewartet haben“, resümierte Ester Hartmann.

Um der veränderten Informationssuche nachzukommen, setzt die Elternschule verstärkt auf Postkarten mit QR-Codes, die direkt zum aktuellen Programm führen. Parallel wurde die Auflage der Papierversion reduziert, wodurch Ressourcen eingespart werden. Familien erhalten das Programm über die E-Mail-Verteiler der Kitas und Schulen in Form einer interaktiven PDF-Datei. Die gedruckten Hefte liegen weiterhin an den bekannten öffentlichen Stellen wie etwa Rathäusern und Familienzentren sowie in gynäkologischen und kinderärztlichen Praxen aus. Zudem ist das Programm online auf den Seiten des Caritasverbands und des Chancenportals einzusehen.

Bildungsfonds unterstützt Familien mit geringem Einkommen

Die Elternschule bietet seit mehr als 13 Jahren ein abwechslungsreiches Bildungs-, Informations- und Erlebnisprogramm für Eltern und Familien. Sie wird organisiert durch das Caritas-Stadtfamilienzentrum Rheda-Wiedenbrück und das Caritas-Kreisfamilienzentrum in Langenberg. Zu den Unterstützern zählen die Bürgerstiftung Rheda-Wiedenbrück, die Stadt Rheda-Wiedenbrück, die Gemeinde Langenberg und die Abteilung Jugend des Kreises Gütersloh. Die Veranstaltungen werden von den Kooperationspartnern organisiert.

Im zweiten Teil des jüngsten Netzwerktreffens ging es um die beiden Rheda-Wiedenbrücker Projekte Bildungsfonds und Chancenportal. Beide werden – wie die Elternschule – durch die Bürgerstiftung und die Stadt Rheda-Wiedenbrück gefördert. „Durch den Bildungsfonds werden seit 2012 Familien mit geringem Einkommen unterstützt, damit junge Menschen in Rheda-Wiedenbrück mit allen Chancen für ein gutes Leben aufwachsen können“, erläuterte Claudia Wilm von der Bürgerstiftung. In enger Zusammenarbeit mit allen Kitas, Schulen und weiteren Bildungseinrichtungen gelinge dies sehr gut. Claudia Wilm bedankte sich bei allen Kooperationspartnern für die Zusammenarbeit.

Chancenportal bündelt Informationen

Das Chancenportal, gepflegt durch das Stadtfamilienzentrum, bündelt Informationen für junge Menschen und Familien in Rheda-Wiedenbrück. Ansprechpartnerin Svenja Karweger steht für Fragen und Anregungen jederzeit zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es im Stadtfamilienzentrum unter 05242/40820 sowie online unter www.caritas-guetersloh.de und www.chancenportal-rhwd.de.