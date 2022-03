Elvis und Evil warten in Lintel auf ein neues Zuhause

Die beiden Kaninchen Elvis und Evil würde der Pferdeschutzhof Four Seasons in Lintel am liebsten gemeinsam vermitteln.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Elvis und Evil sind dicke Kumpel – und deshalb auch zusammen auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Elvis ist ein Kaninchen mit weiß-braunem Fell, Evis ist komplett grau. Beide sind ungefähr ein bis zwei Jahre alt und kastriert.

Weitere flauschige Artgenossen wären kein Problem

Auch weitere Artgenossen in ihrem neuen Für-immer-Zuhause fänden die beiden toll. „Die Zwei sind zwar sehr lieb und sehen knuffig aus, dennoch sind Kaninchen keine Kuscheltiere und benötigen ein artgerechtes Zuhause, das auf ihre speziellen Bedürfnisse ausgerichtet ist“, heißt es in einer Mitteilung des Pferdeschutzhofs Four Seasons in Lintel, wo Elvis und Evil vorübergehend untergekommen sind.

„Wer die beiden Hübschen kennenlernen möchte, kann gerne bei uns auf dem Hof vorbeikommen oder auch für weitere Informationen bei uns anrufen. Elvis und Evil freuen sich schon sehr auf ihre neue Familie und hoffentlich viel Möhrengrün“ teilt Lisa Bechtloff vom Pferdeschutzhof Four Seasons mit.

Die Einrichtung ist am Heideweg im Rheda-Wiedenbrücker Stadtteil zu finden und unter 05242/377604 sowie per E-Mail an info@pferdeschutzhof-four-seasons.de erreichbar.