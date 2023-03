Energieberatungsbedarf in Rheda-Wiedenbrück gestiegen

Unnötig Geld verheizen will in diesen Tagen hoher Energiekosten niemand. Wer Heizkosten reduzieren möchte, der sollte auch darauf achten, dass nicht durch alte Fenster unnötig viel Wärme nach draußen gelangt.

Rheda-Wiedenbrück (sab) - „Wie soll ich in Zukunft heizen?“ Das sei die Frage, die ihr bei ihren Energieberatungsgesprächen in Rheda-Wiedenbrück am häufigsten gestellt wird, berichtet Brigitte Topmöller von der Verbraucherzentrale NRW. Kein Wunder bei den aktuellen Energiepreisen, die im Übermaß in die Höhe schießen. Die Architektin und Energieberaterin erklärt im Gespräch mit dieser Zeitung, wie Verbraucher den Schaden für ihr Budget bestmöglich eingrenzen können. Seit mehr als 20 Jahren bietet die 61-Jährige kostenlose Energieberatungen in den jeweiligen Verbraucherzentralen in verschiedensten Städten in Nordrhein-Westfalen an.

Zuerst einmal Verbrauchswerte erfassen

Ihre Hilfe sei schon immer gefragt gewesen, doch gerade in den vergangenen Jahren habe der Bedarf an Beratungsgesprächen extrem zugenommen. Viele hätten gemerkt: „Wir müssen etwas tun“, sagt Brigitte Topmöller. Sie empfiehlt: „Je eher man sich Gedanken über seinen Energieverbrauch macht, desto besser.“ Und sie fügt hinzu: „Dass Energie dauerhaft günstig sein wird, wird nicht mehr der Fall sein. Das sollte jedem klar sein.“ Was jeder Haushalt zuallererst tun sollte, sei die Verbrauchswerte zu erfassen. „Wieviel Sprit das Auto verbraucht, weiß jeder, doch wie viel Energie man selbst verbraucht, wissen auf Anhieb die Wenigsten.“ Jeder könne mit einem Blick auf seine Rechnung ausmachen, ob sein Konsum verhältnismäßig hoch oder niedrig ist.

Um Heizkosten zu reduzieren, sollte man sich laut der Expertin zweitens die Frage stellen: „Was in und an meinem Haus führt zu einem erhöhten Verbrauch?“ Damit sind in erster Linie alte Geräte und die Bauart des Gebäudes gemeint. Schlechte Dämmungen sowie alte Fenster, durch die viel Wärme nach außen gelangt, seien da häufig das größte Problem. Auch alte Kühlschränke oder ungenutzte Kühltruhen, die sich noch bei dem einen oder anderen im Keller verstecken, könnten zu großen Stromfressern werden. Es lohne sich, diese gänzlich aus dem Zuhause zu verbannen.

Strommessgerät kann ausgeliehen werden

Die Übeltäter können mithilfe eines Strommessgeräts überführt werden. Ein solches könne in der Beratungsstelle der Verbraucherzentrale Gütersloh ausgeliehen werden. Es müssten lediglich ein Personalausweis und eine Kaution von 20 Euro hinterlegt werden, weiß die Expertin. In der Summe seien es auch die „stillen Verbraucher“, die zu unnötig hohen Kosten führen könnten. Da sei es ratsam, Geräte, die gerade nicht benötigt werden, aus der Steckdose zu ziehen – so zum Beispiel das Ladekabel des Handys oder Laptops. An- und ausschaltbare Mehrfachsteckdosen sollte man nach Nutzung immer ausschalten.

Als einen weiteren Schritt zum Energiesparen rät Brigitte Topmöller, auf die Effizienz des Heizkessels zu achten. Der Expertin ist es wichtig, zu betonen: „Ein alter Heizkessel muss nicht unbedingt schlecht sein.“ Wenn aber ein erhöhter Energieverbrauch auffällt, gelte es, diesen von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls austauschen zu lassen.

Unabhängiger mit Photovoltaik

Ein stark nachgefragtes Beratungsthema sei auch das Anbringen von Photovoltaikanlagen auf dem Hausdach, um eigenen Strom erzeugen zu können. Die Befürchtungen, dass diese nur bei sonnigem Wetter funktionieren, sind laut Topmöller unbegründet. Dank Stromspeichern sei man auch im Winter und bei schlechtem Wetter mit genügend Strom versorgt. Die Energieberaterin setzt selbst seit 1997 auf diese Art der Stromerzeugung. Damit sei sie deutlich unabhängiger. Wie sie erläutert, kann man über eine App nachsehen, wie viel Kilowatt pro Stunde erzeugt werden und dementsprechend seinen Verbrauch planen. Die Anlagen würden sich bei den aktuellen Strompreisen auf jeden Fall rentieren.

An jedem dritten Donnerstag im Monat ist Brigitte Topmöller von 13 bis 18 Uhr im Rathaus in Rheda und führt eine anbieterneutrale und individuelle Beratung durch. Eine Anmeldung ist bei der Umweltberatung unter 05242/963234 möglich.