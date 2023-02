Erste Ergebnisse zur Rußschicht nach Brand in Rheda

Die Aschewolke nach dem Großbrand am Bosfelder Weg in Rheda weist nach einem ersten Ergebnis nur eine niedrige bis moderate Belastung auf.

Die Aschewolke nach dem Großbrand in einer Lagerhalle am Bosfelder Weg in Rheda ist unter anderem in Delbrück niedergegangen. Nach ersten tiefergehenden Ergebnissen weist diese eine niedrige bis moderate PAK-Belastung auf.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - „Die PAK-Belastung ist als niedrig/moderat einzustufen“, so lautet ein erstes tiefergehendes Ergebnis des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV), das nach dem Großbrand in Rheda Wischproben untersucht, die im Delbrücker Raum genommen wurden. Darüber informiert der Kreis Paderborn in einer Pressemitteilung.

Demnach konnten kritische Mengen an Schwermetallen bereits in ersten Untersuchungen ausgeschlossen werden. Darüber hinaus konzentrierten sich die Fachleute auf polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), krebserregende Substanzen, die bei jedem Verbrennungsprozess entstehen.

Aufgrund des Großbrands in einer Lagerhalle am Bosfelder Weg am 11. Februar (Diese Zeitung berichtete) haben sich dabei entstandene Rußpartikel und Ascherückstände durch Regen und Wind auch im Kreis Paderborn – vornehmlich in den Stadtgebieten von Delbrück und Paderborn – niedergeschlagen. Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz wurde beauftragt, die Brandrückstände zu analysieren.