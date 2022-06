Erster klimaresilienter Schulhof in Rheda-Wiedenbrück

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Am Einstein-Gymnasium in Rheda ist der erste klimaresiliente Campus im Stadtgebiet entstanden. „Eine gelungene Umgestaltung für den Klimaschutz“, würdigt Bürgermeister Theo Mettenborg in einer Pressemitteilung die Leistung der beteiligten Unternehmen sowie die Planungen von Laura Heuschneider und ihrem Team. Gemeinsam mit den Kindern der 6 c haben die Akteure den Pausenhof unlängst offiziell freigegeben.

Bestehende Pflasterung aufbereitet

Auf dem rund 5500 Quadratmeter großen Areal zwischen dem Ein- und Zweistein ist ein attraktiver Aufenthaltsbereich entstanden. „Mit der Umgestaltung wurde die wichtige Wegebeziehung zwischen den Gebäuden grüner und ansprechender gestaltet“, betont Schulleiter Jörg Droste. Kleine Sitzgelegenheiten und Turnstangen im Einstein-Rot sind ebenso Teil der Maßnahme. Im Sinne der Nachhaltigkeit war die bestehende Pflasterung aufbereitet und wiederverwendet sowie der Baumbestand ergänzt worden.

Zuvor hatten Tiefbauer die Entwässerungsleitungen instandgesetzt. Den Angaben der Stadt zufolge hat man sich die Umgestaltung eine halbe Million Euro kosten lassen, wobei 20 Prozent über ein Förderprogramm generiert worden sind.