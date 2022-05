Eselpaar in Lintel erweicht Besucherherzen

Rheda-Wiedenbrück (gdd) - Wenn es um das Tierwohl geht, dann ist man bei Ina Schweikardt an der richtigen Adresse: Dies erfuhren viele Besucher anlässlich des Hoffests des Vereins Four Seasons am Sonntag in Lintel.

Vom Veterinäramt vermittelt

Die Pferdehofchefin Ina Schweikardt hat sich eines Zwergeselpaars angenommen, das von den früheren Besitzern vernachlässigt worden ist. „Das Veterinäramt des Kreises Paderborn hat uns die beiden vor vier Wochen vermittelt. Zuerst haben wir sie vom Schmied behandeln lassen, weil sich die Hufen in einem desolaten Zustand befanden.

Die Tiere hatten drei Jahre lang in den Händen ihrer desinteressierten Besitzer ein kümmerliches Dasein gelebt, sodass die Behörde immer wieder einschritt, bis sie sie nun den Haltern weggenommen hat. Hengst Raoul ist 15 Jahre alt, ein freundlicher Junge und seit kurzem ein Wallach“, sagte Schutzhofgründerin Schweikardt. Die etwas jüngere Jaqueline präsentierte sich als typisch eigensinnige Eselin.

Kühe vor Schlachthof bewahrt

Das Paar stand in einem Pferch mit Sonnensegel abseits des Besucherstroms eng beieinander. Es hofft, in gute Hände zu kommen. Von Tierfreunden alarmiert, hat die Kreisbehörde Warendorf aus einem Rinderbestand zwei Kühe entfernt. Der Halter hatte sich geweigert, die Zahl seiner Tiere zu reduzieren. Die beschlagnahmten Kühe wurden so vor dem Schlachthof bewahrt und genießen in Lintel ihr zweites Leben. Das zehn Hektar große Gelände des 21 Jahre alten Pferdeschutzhof Four Seasons am Heideweg war wieder Anlaufstelle für zehn Aussteller und zahlreiche Besucher.

Ziegen freuen sich über Streicheleinheiten

Sara Engels aus Geseke, die ihr Soziales Jahr vor Ort ableistet, um später zur Physiotherapeutin für Tiere ausgebildet zu werden, führte vier Kinder mit ihrer Mutter zur neugierigen Ziegenherde – auf beiden Seiten vertieften sich nach wenigen Minuten die Kontakte. Ihre Kollegin Sarah Dexter (19) aus Langenberg, die 2017 ein Praktikum auf dem Hof absolviert hatte, knuddelte mit dem wuscheligen Hund Costa, der auf dem Schutzhof zuhause ist.

Katzen suchen neues Zuhause

Ein Dutzend Katzen zählt zum bunten Tierbestand des Hofs, darunter Lili, die im April geboren wurde, und die ein Jahr ältere Elfriede – zwei grau-weiß getigerte Damen, stubenrein, entfloht und entwurmt. Am Sonntag hielten sie durch die Glasscheibe ihres gewärmten Zimmers aufmerksam Ausschau nach neuen Herrchen und Frauchen oder Paten. Doch niemand meldete sich. „Jetzt fängt die Zeit der herrenlosen Kätzchen an“, sagte ein Helfer.