Fahrraddieb geht Polizei in Rheda-Wiedenbrück ins Netz

Für einen Fahrraddieb klickten am Donnerstagabend in Rheda-Wiedenbrück die Handschellen. Der 22-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

Die Polizei hat einen Fahrraddieb festgenommen. Der Mann hatte zuvor an der Bielefelder Straße in Wiedenbrück ein Fahrrad gestohlen.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Am Donnerstag haben Zeugen gegen 18 Uhr einen 22-Jährigen dabei beobachtet, wie er ein Fahrrad an einer Tankstelle an der Bielefelder Straße in Wiedenbrück stahl. Polizisten machten ihn kurz darauf in der Nähe dingfest.

Die Staatsanwaltschaft sieht bei dem bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getretenen Alsdorfer die Voraussetzungen für ein beschleunigtes Verfahren als erfüllt an. Bis zur Verhandlung bleibt der 22-Jährige in Haft.