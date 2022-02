Fahrraddieb von Polizei in Rheda gestellt

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Am Sonntagabend sind Zeugen auf einen Dieb an der Wilhelmstraße in Rheda aufmerksam geworden. Der Täter versuchte, mit einem Bolzenschneider das Schloss eines angeketteten Pedelecs vor dem Haus durchzuschneiden. Als der 45-Jährige von einem Mann auf sein Tun angesprochen wurde, soll er mit dem erhobenen Werkzeug in drohender Haltung auf ihn losgegangen sein, bevor er das Weite suchte.

„Blitzschnell reagiert“

„Der Zeuge reagierte blitzschnell und informierte die Polizei“, heißt es im Bericht der Beamten. Die Uniformierten stellten den Verdächtigen an der Hoppenstraße. Der Bolzenscheider lag wenige Meter entfernt in einem Gebüsch. Zur Feststellung der Personalien wurde der Rheda-Wiedenbrücker auf die Dienststelle gefahren. Gegen ihn ist ein Strafverfahren eingeleitet worden.