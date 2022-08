Fahrradfahrer schwebt nach Unfall in Lebensgefahr 

Schwerste Verletzungen hat am Freitagabend ein Fahrradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Rheda erlitten.

Rheda-Wiedenbrück (kvs) - Lebensbedrohliche Verletzungen hat am Freitagabend ein Fahrradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto an der Ecke Sieboldstraße/Gütersloher Straße in Rheda erlitten. Der 32-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Bielefeld-Bethel gebracht.

Unsichere Fahrweise

Mehreren Zeugen war der Mann, der um 17.30 Uhr beim Überqueren der Gütersloher Straße vom Ford-Kombi eines 71-Jährigen erfasst wurde, kurz zuvor wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Aus diesem Grund ist ihm im Krankenhaus auch eine Blutprobe entnommen worden. Das Fahrrad des Verunglückten, der nur wenige Meter von der Unfallstelle entfernt wohnt, ist von der Polizei sichergestellt worden, um herauszufinden, inwieweit es zum Zeitpunkt der Kollision verkehrstauglich gewesen ist.