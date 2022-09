Fans bleiben Reckenberg-Open-Air in Wiedenbrück treu

Gut gelaunt in die Saiten griffen am Samstagabend die Männer von Sixtyfive Cadillac. Im Gepäck hatten sie beim Reckenberg-Open-Air Rhythm and Blues, was beim Publikum bestens ankam.

Rheda-Wiedenbrück (ei) - Endlich wieder Reckenberg-Open-Air: Hunderte Fans des Formats sind am Wochenende zum Sitz des ehemaligen Kreishauses geströmt, um in gemütlicher Atmosphäre gute Musik, leckeres Essen und erfrischende Getränke zu genießen.

Unterstützer bleiben bei der Stange

Er habe bei den Planungen für das Premieren-Festival nach der zweijährigen Corona-Zwangspause anfangs Bedenken gehegt, ob die rund zwei Dutzend Sponsoren sowie zahlreichen Helfer ihn weiterhin unterstützen werden, räumte Veranstalter Filippo Speranza im Gespräch mit dieser Zeitung ein. Indessen: Seine Sorgen entbehrten jeglicher Grundlage, wie schnell deutlich wurde.

Demnach sagten die Sponsoren ohne langes Zögern zu, und auch die tatkräftigen Unterstützer blieben „bei der Stange“. So stand der jüngsten Auflage nichts mehr im Weg und Speranza knüpfte dort an, wo er – so wie viele mit ihm – nach 2019 aufhören musste. An seinem erfolgreichen Konzept änderte der heimische Gastronom wenig: Bei freiem Eintritt wurden ab 18 Uhr die Gäste empfangen, die zunächst mit eher zurückhaltender Hintergrundmusik von der Scheibe eingestimmt wurden. Schnell füllten sich die Sitzplätze und auch die Stehtische wurden in Beschlag genommen. Egal ob zu Fuß, mit dem Zweirad oder motorisiert: Das Stammpublikum, aber auch viele neue Besucher, fanden den Weg auf das Veranstaltungsgelände. Passend zum Sonnenuntergang betraten dann die Künstler die Bühne.

Ausgelassene Stimmung bis in die Nacht hinein

Am Freitag zeichneten Kai Strauss und The Electric Blues Allstars für beste Stimmung verantwortlich, am Samstag schließlich die zehnköpfige Gruppe von Sixtyfive Cadillac mit Rhythm and Blues. „Solche Bands zu bekommen, ist sehr schwer“, berichtete Filippo Speranza und war entsprechend zufrieden, dass es ihm gelungen war, die Künstler für das erste September-Wochenende für ein Konzert in der Doppelstadt verpflichten zu können. Weil sich die lauschige Atmosphäre und auch das außergewöhnliche Ambiente im Schatten der Burg in der Szene herumgesprochen habe, fragten viele Künstler mittlerweile sogar eigeninitiativ nach Auftrittsoptionen, teilte Speranza mit.

Am Samstag dauerte es nur wenige Takte, ehe die Musik der Walsroder die ersten Besucher auf dem Reckenberg zum Tanzen brachte. Mit ihrer Erfahrung aus 30 Jahren Bühnenpräsenz und Auftritten mit Jennifer Rush, Roger Chapman oder auch Klaus Doldinger begeisterten sie Song für Song ihre Zuhörer. So konnte Filippo Speranza einmal mehr zum Ende des Reckenberg-Open-Airs ein positives Fazit ziehen, denn bis in den späten Abend hinein herrschte eine ausgelassene Stimmung auf seinem Festival.