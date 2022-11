Festnahmen bei Familienfeier in Wiedenbrück

Der genaue Hergang des Streits am Lümernweg in der Nacht zu Sonntag ist noch ungeklärt.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Wie berichtet, ist es vor einer städtischen Unterkunft am Lümernweg in Wiedenbrück am Samstagabend zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. „Die Akteure waren sehr impulsiv. Augenscheinlich hatten sich zwei Lager gebildet, die in Streit geraten waren. Gegen zwei Personen setzten die Beamten Pfefferspray ein, um erneute Eskalationen zu verhindern“, heißt es in einer Pressemitteilung vom Montag.

Sieben Beteiligte in Gewahrsam genommen

Letztendlich sei es unvermeidlich gewesen, sieben Beteiligte in Gewahrsam zu nehmen. Zuvor waren den Beamten zufolge diverse Personalien festgestellt und Platzverweise ausgesprochen worden. Die Polizei hat eigenen Angaben zufolge ein umfangreiches Ermittlungsverfahren dazu eingeleitet. Dabei werde man auch Zusammenhänge mit einem Auto überprüfen, das auf die Gruppe zugefahren sein soll, heißt es. „Zudem gaben Zeugen an, dass ein vorbeifahrender Wagen mit Flaschen sowie Steinen beworfen worden sein soll.

Zwei Fahrzeuge, welche in der Umgebung aufgefunden worden sind, wurden zur Beweissicherung sichergestellt“, schreibt die Behörde. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wendet sich an die Dienststelle in Gütersloh, 05241/8690.