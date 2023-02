Feuer in der Wiedenbrücker Pius-Bonifatius-Grundschule

250 Jungen und Mädchen mussten am Donnerstagvormittag das Schulgebäude an der Heidbrinkstraße vorübergehend verlassen.

Weil ein Wechselrichter im Keller des Schulgebäudes schmorte, rückte die Feuerwehr am Donnerstagmittag aus.

Rheda-Wiedenbrück (ei) - Helle Aufregung hat am Donnerstag kurz vor 12 Uhr in der Wiedenbrücker Pius-Bonifatius-Schule an der Heidbrinkstraße geherrscht: Weil ein Wechselrichter im Keller der Grundschule schmorte und Brandgeruch durch das Gebäude zog, wurde die Feuerwehr gerufen. „Wir mussten keine Löschmaßnahmen vornehmen und konnten nach rund 30 Minuten wieder abrücken“, erklärte Einsatzleiter Andreas Harder gegenüber dieser Zeitung.

Einsatzkräfte rüsten sich mit Atemschutzgeräten aus

Demnach hatten sich zwei Brandschützer bereits auf der Anfahrt mit Atemschutzgeräten ausgerüstet und konnten so im Kellergeschoss die Lage überblicken. Rund 250 Schülerinnen und Schüler mussten das Gebäude während des Einsatzes verlassen und durften erst wieder zurück in die Klassenräume, nachdem der Lernort ausreichend gelüftet worden war. Neben den Aktiven der hauptamtlichen Wache waren der Löschzug Wiedenbrück, ein Rettungswagen aus der Doppelstadt sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug aus Gütersloh alarmiert worden.

Die hauptamtlichen Kräfte wurden kurz darauf gemeinsam mit dem Löschzug Rheda zu einem Unfall auf der Bahnstrecke parallel zur Emser Landstraße in Höhe der Sudheide gerufen. Auch dort musste die Feuerwehr derweil den Angaben zufolge nicht weiter tätig werden. Die Strecke zwischen den Bahnhöfen Rheda und Gütersloh blieb aber nach Informationen das Online-Portals „zuginfo.nrw“ für rund zwei Stunden gesperrt.