Feuerwehr bekämpft mehrere Kleinbrände in Rheda

Dreimal wurde der Löschzug Rheda in der Nacht zu Sonntag alarmiert. Innerhalb weniger Minuten waren mehrere Kleinbrände gemeldet worden.

Rheda-Wiedenbrück (ei) - Gleich zu zwei Kleinbränden ist der Löschzug Rheda in der Nacht zu Sonntag ausgerückt: An der Schillerstraße brannte ein Wohnwagen, an der benachbarten Widukindstraße ein Autoanhänger mit Plane. Den brennenden Wohnwagen hatte gegen 2 Uhr ein Passant entdeckt.

Völlig zerstört wurde der Wohnwagen bei dem Brand an der Schillerstraße in Rheda.

„Als wir eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus dem Dach“, berichtete Raphael Hofmann, der mit dem ersten Fahrzeug als Gruppenführer wenige Minuten nach dem Notruf an der Brandstelle eintraf. Das direkt angrenzende Wohnhaus sowie das Nachbarhaus samt Grünanlage mussten vor den sich ausbreitenden Flammen geschützt werden. Vier Feuerwehrleute rüsteten sich mit Atemschutzgeräten aus.

Flammen schlagen aus Dach des Wohnwagens

Aufgeteilt in zwei Trupps wurden zum einen die Gebäude geschützt und zum anderen der Brand im Wohnwagen gelöscht. Nach rund zweieinhalb Stunden konnten die rund zwei Dutzend Feuerwehrleute wieder einrücken. Mit einem Feuerlöscher bekämpften die Feuerwehrkräfte den Brand an einem Autoanhänger. Später folgten noch Nachlöscharbeiten und eine Kontrolle mit der Wärmebildkamera durch zusätzlich alarmierte Kräfte.

Noch während der Löscharbeiten wurde die Polizei über einen weiteren Brand an der Widukindstraße informiert. Dort stand ein Pkw-Anhänger in Flammen. Einige Feuerwehrleute machten sich darauf zu Fuß dorthin auf, wo sie den Brand mit einem Feuerlöscher eindämmen konnten.

