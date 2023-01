Feuerwehr räumt Mehrfamilienhaus in Wiedenbrück

Ersten Erkenntnissen nach entstand das Feuer im Bereich eines Wäschetrockners im Keller der Immobilie. Außer an dem Haushaltsgerät selbst entstand bei dem Brand kein weiterer Sachschaden.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - Ein brennender Wäschetrockner hat dazu geführt, dass die Feuerwehr in Wiedenbrück ein komplettes Mehrfamilienhaus vorübergehend geräumt hat.

Kein Sachschaden - abgesehen vom Wäschetrockner

Feuerwehr und Polizei waren am Freitagvormittag über eine starke Rauchentwicklung in dem Mehrfamilienhaus an der Wasserstraße informiert worden. Sämtliche Bewohner wurden daraufhin durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Haus gebracht. Vier Personen erlitten den Angaben zufolge durch die Rauchentwicklung leichte Verletzungen. Sie wurden vorsorglich ins Krankenhaus gefahren.

Ersten Erkenntnissen nach entstand das Feuer im Bereich eines Wäschetrockners im Keller der Immobilie. Außer an dem Haushaltsgerät selbst entstand bei dem Brand kein weiterer Sachschaden.