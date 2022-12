Finanzspritze für Tafelarbeit in Rheda-Wiedenbrück

Über einen Spendenscheck in Höhe von 20.000 Euro für ihre Arbeit in der Doppelstadt an der Ems darf sich die Gütersloher Tafel freuen.

Übergabe: Werner Twent, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Wiedenbrück, überreichte mit seinem Vorstandskollegen Emilian Klein den Spendenscheck in Höhe von 20 000 Euro an die Gütersloher Tafel. Im Aegidiushaus, eine von mehreren Rheda-Wiedenbrücker Ausgabestellen, nahmen ihn dortige Helferinnen und die Tafel-Geschäftsführerin entgegen. Das Foto zeigt (v. l.) Emilian Klein, Elvira Repp, Margareta Brummert, Ursula Funke, Werner Twent und Ruth Prior-Dresemann.

Rheda-Wiedenbrück (gl) - 260 bedürftige Haushalte mit rund 650 Personen kommen zur wöchentlichen Ausgabe des Vereins Gütersloher Tafel in den sieben Verteilstellen in Rheda-Wiedenbrück. Dabei sind fast die Hälfte der Empfänger Kinder und Jugendliche. Die Arbeit in den Ausgabestellen erfolgt ehrenamtlich und wird von 92 Personen in der Doppelstadt an der Ems übernommen. Diese für das Gemeinwohl so wichtige Arbeit hat die Kreissparkasse Wiedenbrück unterstützt.

Werner Twent: „Wir dürfen nicht wegsehen“

Die Energiekrise zieht Kreise. „Auch die Einrichtungen der Lebensmittelverteilung wie die Tafel klagen derzeit über höhere Energiekosten, knappere Kalkulationen der Supermärkte und eine zurückgehende Bereitschaft zu Geld- und Sachspenden. Deshalb war es uns wichtig, die Arbeit dieser Einrichtung in der Krise besonders zu unterstützen“, erklärte Sparkassendirektor Werner Twent. „In einer Lage, in der immer mehr Menschen auf Unterstützung angewiesen sind, um eine warme und gesunde Mahlzeit zu sich nehmen zu können, dürfen wir nicht wegsehen“, begründete der Vorstandsvorsitzende die Spende in Höhe von 20.000 Euro.

Tafel-Geschäftsführerin Ruth Prior-Dresemann freute sich über die Zuwendung und erläuterte: „Mit der Arbeit der Gütersloher Tafel ermöglichen wir bedürftigen Menschen, an der Gesellschaft teilzunehmen, und ich versichere Ihnen, dass die Unterstützung direkt bei den Menschen ankommt, die unsere Hilfe in den kalten Monaten am nötigsten haben. Stellvertretend haben wir uns hier in der Verteilstelle im Aegidiushaus in Wiedenbrück getroffen.“